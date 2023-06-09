https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/rossiyanin-zaderzhan-v-sukhume-za-sbyt-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1046253586.html

Россиянин задержан в Сухуме за сбыт наркотиков в особо крупном размере

Россиянин задержан в Сухуме за сбыт наркотиков в особо крупном размере

Возбуждено уголовное дело, расследование проводит следственный отдел управления внутренних дел по Сухуму. 09.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-09T18:05+0300

2023-06-09T18:05+0300

2023-06-09T18:09+0300

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Житель Краснодарского края Сергей Сурядный задержан по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере в Сухуме. По словам задержанного, в России он познакомился с мужчиной, который предложил ему заработок. Так он оказался в Абхазии. По данным следствия, Сурядный сбывал мефедром через наркоканал "Лейла".Каждая закладка стоила 600 рублей.Сурядному вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере.

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