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Россиянин задержан в Сухуме за сбыт наркотиков в особо крупном размере
Россиянин задержан в Сухуме за сбыт наркотиков в особо крупном размере
Возбуждено уголовное дело, расследование проводит следственный отдел управления внутренних дел по Сухуму. 09.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-09T18:05+0300
2023-06-09T18:05+0300
2023-06-09T18:09+0300
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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Житель Краснодарского края Сергей Сурядный задержан по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере в Сухуме. По словам задержанного, в России он познакомился с мужчиной, который предложил ему заработок. Так он оказался в Абхазии. По данным следствия, Сурядный сбывал мефедром через наркоканал "Лейла".Каждая закладка стоила 600 рублей.Сурядному вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере.
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мвд абхазии, наркотики, абхазия
мвд абхазии, наркотики, абхазия
Россиянин задержан в Сухуме за сбыт наркотиков в особо крупном размере
18:05 09.06.2023 (обновлено: 18:09 09.06.2023)
Возбуждено уголовное дело, расследование проводит следственный отдел управления внутренних дел по Сухуму.
СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Житель Краснодарского края Сергей Сурядный задержан по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере в Сухуме.
При себе у него обнаружили 60 свертков с мефедроном. Еще четыре тайные закладки уже были сделаны им в Синопе.
По словам задержанного, в России он познакомился с мужчиной, который предложил ему заработок. Так он оказался в Абхазии. По данным следствия, Сурядный сбывал мефедром через наркоканал "Лейла".
Каждая закладка стоила 600 рублей.
Сурядному вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере.