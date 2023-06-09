https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/voprosy-elektrosnabzheniya-i-postavku-nefteproduktov-v-abkhaziyu-obsudili-ankvab-i-novak-1046257192.html

Вопросы электроснабжения и поставку нефтепродуктов в Абхазию обсудили Анкваб и Новак

Вопросы электроснабжения и поставку нефтепродуктов в Абхазию обсудили Анкваб и Новак

9 июня с рабочим визитом в Абхазию прибыл заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. 09.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Сотрудничество в области электроснабжения Абхазии в пиковые нагрузки и бесперебойные поставки в республику нефтепродуктов обсудили премьер-министр Александр Анкваб и зампредседателя Правительства России Александр Новак.Анкваб и Новак затронули широкий спектр взаимодействия сторон и перспективные направления сотрудничества.Александр Анкваб высоко оценил двустороннее взаимодействие и подтвердил готовность абхазской стороны к тесному сотрудничеству.

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