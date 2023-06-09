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Вопросы электроснабжения и поставку нефтепродуктов в Абхазию обсудили Анкваб и Новак
Вопросы электроснабжения и поставку нефтепродуктов в Абхазию обсудили Анкваб и Новак
9 июня с рабочим визитом в Абхазию прибыл заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. 09.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-09T21:10+0300
2023-06-09T21:10+0300
2023-06-09T22:14+0300
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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Сотрудничество в области электроснабжения Абхазии в пиковые нагрузки и бесперебойные поставки в республику нефтепродуктов обсудили премьер-министр Александр Анкваб и зампредседателя Правительства России Александр Новак.Анкваб и Новак затронули широкий спектр взаимодействия сторон и перспективные направления сотрудничества.Александр Анкваб высоко оценил двустороннее взаимодействие и подтвердил готовность абхазской стороны к тесному сотрудничеству.
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абхазия, россия, александр анкваб, александр новак, политика, политика, экономика, электроснабжение
Вопросы электроснабжения и поставку нефтепродуктов в Абхазию обсудили Анкваб и Новак
21:10 09.06.2023 (обновлено: 22:14 09.06.2023)
9 июня с рабочим визитом в Абхазию прибыл заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.
СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Сотрудничество в области электроснабжения Абхазии в пиковые нагрузки и бесперебойные поставки в республику нефтепродуктов обсудили премьер-министр Александр Анкваб и зампредседателя Правительства России Александр Новак.
Анкваб и Новак затронули широкий спектр взаимодействия сторон и перспективные направления сотрудничества.
На встрече была подчеркнута необходимость ускорения процесса гармонизации законодательства двух стран.
Александр Анкваб высоко оценил двустороннее взаимодействие и подтвердил готовность абхазской стороны к тесному сотрудничеству.