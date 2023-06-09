https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/vtoraya-seriya-peredacha-zhizn-svoikh-provedet-semki-v-abkhazii-1046239579.html

Вторая серия: передача "Жизнь своих" проведет съемки в Абхазии

Вторая серия: передача "Жизнь своих" проведет съемки в Абхазии

Первый выпуск об Абхазии на Первом канале получил большую популярность и многочисленные отзывы аудитории, поэтому было решено сделать вторую серию о... 09.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-09T12:35+0300

2023-06-09T12:35+0300

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в абхазии

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Авторская передача Первого канала "Жизнь своих" – это проект, который рассказывает о людях, их обычаях и природных красотах. Первый выпуск передачи об Абхазии на Первом канале вышел на экраны несколько месяцев назад. "Рейтинг был прекрасный у программы "Абхазия", поскольку она уже вышла, об этом можно говорить. Настолько он был хорош, что Константин Львович (Эрнст – прим.) сказал: "Ребята, нам нужна вторая программа из Абхазии", – рассказал автор и ведущий передачи Евгений Кривцов. То обстоятельство, что республика становится частью подобных проектов, положительно влияет на ее популярность среди туристов, добавил он. Евгений Кривцов – автор и ведущий передачи "Жизнь своих".

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