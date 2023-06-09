https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/vtoraya-seriya-peredacha-zhizn-svoikh-provedet-semki-v-abkhazii-1046239579.html
Вторая серия: передача "Жизнь своих" проведет съемки в Абхазии
Вторая серия: передача "Жизнь своих" проведет съемки в Абхазии
Первый выпуск об Абхазии на Первом канале получил большую популярность и многочисленные отзывы аудитории, поэтому было решено сделать вторую серию о... 09.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-09T12:35+0300
2023-06-09T12:35+0300
2023-06-09T12:35+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
первый канал (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/09/1046239106_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63abe8a26be0ae1b726afe36d5cd941a.jpg
Авторская передача Первого канала "Жизнь своих" – это проект, который рассказывает о людях, их обычаях и природных красотах. Первый выпуск передачи об Абхазии на Первом канале вышел на экраны несколько месяцев назад. "Рейтинг был прекрасный у программы "Абхазия", поскольку она уже вышла, об этом можно говорить. Настолько он был хорош, что Константин Львович (Эрнст – прим.) сказал: "Ребята, нам нужна вторая программа из Абхазии", – рассказал автор и ведущий передачи Евгений Кривцов. То обстоятельство, что республика становится частью подобных проектов, положительно влияет на ее популярность среди туристов, добавил он. Евгений Кривцов – автор и ведущий передачи "Жизнь своих".
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/09/1046239106_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_2d1431d2ae51a4540412601f8b39cb0a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, первый канал (телеканал), видео
видео, мультимедиа, абхазия, первый канал (телеканал), видео
Вторая серия: передача "Жизнь своих" проведет съемки в Абхазии
Первый выпуск об Абхазии на Первом канале получил большую популярность и многочисленные отзывы аудитории, поэтому было решено сделать вторую серию о республике.
Авторская передача Первого канала "Жизнь своих" – это проект, который рассказывает о людях, их обычаях и природных красотах.
Первый выпуск передачи об Абхазии на Первом канале вышел на экраны несколько месяцев назад.
"Рейтинг был прекрасный у программы "Абхазия", поскольку она уже вышла, об этом можно говорить. Настолько он был хорош, что Константин Львович (Эрнст – прим.) сказал: "Ребята, нам нужна вторая программа из Абхазии", – рассказал автор и ведущий передачи Евгений Кривцов.
То обстоятельство, что республика становится частью подобных проектов, положительно влияет на ее популярность среди туристов, добавил он. Евгений Кривцов – автор и ведущий передачи "Жизнь своих".