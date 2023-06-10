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Абхазский скакун стал победителем Большого Летнего приза на Краснодарском ипподроме
Абхазский скакун стал победителем Большого Летнего приза на Краснодарском ипподроме
Первый испытания скакового сезона прошли на Краснодарском ипподроме 10 июня. 10.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-10T16:15+0300
2023-06-10T16:15+0300
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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Скакун по кличке Апсны Голд, принадлежащий Адгуру Пачалия пришел первым в забеге на Большой Летний приз, сообщает Госкомспорта Абхазии.В забеге на приз Элиты скакун по кличке Гаркун Адгура Пачалия финишировал вторым. Скачки проходили среди лошадей арабской породы четырех лет и старше на дистанции 2400 метров.Еще несколько абхазских скакунов и кобыл заняли призовые места в забегах на 1800, 1200 метров, в забеге на Ограничительный приз.Скачки проводились в честь Дня России, а 2023 год приурочен к празднованию 155-летия одного из старейших ипподромов в России и единственного в Краснодаре. Всего прошло 11 скачек двух пород лошадей: английская и арабская. Общий призовой фонд составил более одного миллиона рублей.
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абхазия, спорт, скачки, краснодар
Абхазский скакун стал победителем Большого Летнего приза на Краснодарском ипподроме
16:15 10.06.2023 (обновлено: 17:34 10.06.2023)
Первый испытания скакового сезона прошли на Краснодарском ипподроме 10 июня.
СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Скакун по кличке Апсны Голд, принадлежащий Адгуру Пачалия пришел первым в забеге на Большой Летний приз, сообщает Госкомспорта Абхазии.
Скачки проходили среди лошадей арабской породы трех лет на 1600 метров. В этой же скачке скакун по кличке Соле Мио Ахры Ашуба финишировал шестым.
В забеге на приз Элиты скакун по кличке Гаркун Адгура Пачалия финишировал вторым. Скачки проходили среди лошадей арабской породы четырех лет и старше на дистанции 2400 метров.
Еще несколько абхазских скакунов и кобыл заняли призовые места в забегах на 1800, 1200 метров, в забеге на Ограничительный приз.
Скачки проводились в честь Дня России, а 2023 год приурочен к празднованию 155-летия одного из старейших ипподромов в России и единственного в Краснодаре.
Всего прошло 11 скачек двух пород лошадей: английская и арабская. Общий призовой фонд составил более одного миллиона рублей.