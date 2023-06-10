https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/abkhazskiy-skakun-stal-pobeditelem-bolshogo-letnego-priza-na-krasnodarskom-ippodrome-1046262597.html

Абхазский скакун стал победителем Большого Летнего приза на Краснодарском ипподроме

Абхазский скакун стал победителем Большого Летнего приза на Краснодарском ипподроме

Первый испытания скакового сезона прошли на Краснодарском ипподроме 10 июня. 10.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-10T16:15+0300

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2023-06-10T17:34+0300

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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Скакун по кличке Апсны Голд, принадлежащий Адгуру Пачалия пришел первым в забеге на Большой Летний приз, сообщает Госкомспорта Абхазии.В забеге на приз Элиты скакун по кличке Гаркун Адгура Пачалия финишировал вторым. Скачки проходили среди лошадей арабской породы четырех лет и старше на дистанции 2400 метров.Еще несколько абхазских скакунов и кобыл заняли призовые места в забегах на 1800, 1200 метров, в забеге на Ограничительный приз.Скачки проводились в честь Дня России, а 2023 год приурочен к празднованию 155-летия одного из старейших ипподромов в России и единственного в Краснодаре. Всего прошло 11 скачек двух пород лошадей: английская и арабская. Общий призовой фонд составил более одного миллиона рублей.

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