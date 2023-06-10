https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/ekspert-o-situatsii-s-kievo-pecherskoy-lavroy-antikhristianskaya-politika-i-natsistskie-shou--1046239478.html
Эксперт о ситуации с Киево-Печерской лаврой: антихристианская политика и нацистские шоу
Эксперт о ситуации с Киево-Печерской лаврой: антихристианская политика и нацистские шоу
Власти Украины боятся, что их обличат в антихристианской политике. Так в эфире радио Sputnik ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры прокомментировал... 10.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-10T11:40+0300
2023-06-10T11:40+0300
2023-06-10T11:40+0300
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киево-печерская лавра
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Эксперт о ситуации с Киево-Печерской лаврой
Эксперт о ситуации с Киево-Печерской лаврой
Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок.Он отметил, что киевские власти устраивают в захваченной части лавры нацистские шоу, а также насаждают неоязычество. Так, там проходят выступления рок-групп, которые исполняют песни со строками "убей москаля", "мы пьем кровь людскую, как воду" и так далее.
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подкасты, украина, киево-печерская лавра, монахи, нацизм, аудио
подкасты, украина, киево-печерская лавра, монахи, нацизм, аудио
Эксперт о ситуации с Киево-Печерской лаврой: антихристианская политика и нацистские шоу
Власти Украины боятся, что их обличат в антихристианской политике. Так в эфире радио Sputnik ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры прокомментировал руководитель православной общественной организации "Народный собор" Украины Игорь Друзь.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок.
"Власти боятся до сих пор скандалов, то есть они боятся того, чтобы их (монахов УПЦ - прим. ред.) выгнали. Если их выгонят с насилием, со слезоточивым газом, тогда будет дурная картинка на весь мир и полностью обнажится антихристианская суть этой власти, которая своим произволом отбирает у церкви то, что ей принадлежит. <…> Поэтому они хотят сделать это более мирно – угрозами, выдавливанием с территории лавры. Хотят создать невыносимую обстановку", – сказал Друзь.
Он отметил, что киевские власти устраивают в захваченной части лавры нацистские шоу, а также насаждают неоязычество. Так, там проходят выступления рок-групп, которые исполняют песни со строками "убей москаля", "мы пьем кровь людскую, как воду" и так далее.