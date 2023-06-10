Эксперт о ситуации с Киево-Печерской лаврой: антихристианская политика и нацистские шоу

"Власти боятся до сих пор скандалов, то есть они боятся того, чтобы их (монахов УПЦ - прим. ред.) выгнали. Если их выгонят с насилием, со слезоточивым газом, тогда будет дурная картинка на весь мир и полностью обнажится антихристианская суть этой власти, которая своим произволом отбирает у церкви то, что ей принадлежит. <…> Поэтому они хотят сделать это более мирно – угрозами, выдавливанием с территории лавры. Хотят создать невыносимую обстановку", – сказал Друзь.