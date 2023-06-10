https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/eto-ne-alkogolizm-a-professiya-kto-takoy-somele-i-kak-im-stat-1046241868.html

"Это не алкоголизм, а профессия". Кто такой сомелье и как им стать

"Это не алкоголизм, а профессия". Кто такой сомелье и как им стать

Они лучше всех разбираются в вине, составляют винную карту, закупают вино, советуют вино, контролируют качество вина. Вино — не только их главная страсть, но и... 10.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-10T14:25+0300

2023-06-10T14:25+0300

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"Это не алкоголизм, а профессия". Кто такой сомелье и как им стать "Это не алкоголизм, а профессия". Кто такой сомелье и как им стать

Они лучше всех разбираются в вине, составляют винную карту, закупают вино, советуют вино, контролируют качество вина. Вино — не только их главная страсть, но и профессия. Как становятся сомелье? Можно ли каждый день работать с вином и не страдать от алкоголизма? И когда сомелье становятся винными академиками?О том, кто такой сомелье и как им стать, рассказала Татьяна Селиванова, первый российский винный академик, преподавательница, обладательница WSET Diploma, независимый винный консультант и автор telegram-канала "seliwine".Слушайте подкасты РИА Новости.

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