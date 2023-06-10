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Гицба о музыкальном конкурсе в Абхазии: делаю ссылку на то, что было бы интересно публике

Гицба о музыкальном конкурсе в Абхазии: делаю ссылку на то, что было бы интересно публике

Второй международный музыкальный конкурс Алисы Гицба начал прием заявок от конкурсантов. О том, каковы условия конкурса в этом году, в эфире радио Sputnik... 10.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-10T19:00+0300

2023-06-10T19:00+0300

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Гицба о музыкальном конкурсе в Абхазии: делаю ссылку на то, что было бы интересно публике Гицба о музыкальном конкурсе в Абхазии: делаю ссылку на то, что было бы интересно публике

В октябре прошлого года в Абхазской государственной филармонии прошел первый международный конкурс Алисы Гицба.В нем принимали участие 53 исполнителя, 19 из которых стали лауреатами и дипломантами. Большая часть конкурсантов была из России, но были среди них и абхазские артисты.Самые талантливые исполнители получили призы в виде возможности выступить на сценах прославленных концертных залов.В этом году конкурс претерпел изменения, он престал назваться вокальным, теперь он будет музыкальным, сказала Гицба в эфире радио."В конкурсе будут не только вокальные номинации, появилась новая номинация – ансамбль, в который входит инструментальный ансамбль, камерный и вокальный. У нас в этом году поменялась команда, и они сделали такое интересное предложение. Нельзя стоять на месте, надо развиваться. Я все время делаю ссылку на то, что было бы интересно публике в Абхазии. Конкурс абхазский, он родился в Абхазии, и он будет продолжаться в Абхазии. А то, что добавился московский тур, это политически-культурная ситуация, так как в этом году исполняется 15 лет со дня признания Независимости Абхазии Россией", – сказала Гицба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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