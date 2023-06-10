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Победителей детско-юношеской лиги по футболу наградили в Сухуме
Победителей детско-юношеской лиги по футболу наградили в Сухуме
Игры детско-юношеской футбольной лиги проходили в два тура. 10.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-10T17:10+0300
2023-06-10T17:10+0300
2023-06-10T17:52+0300
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СУХУМ, 10 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония награждения победителей детско-юношеской футбольной лиги прошла на стадионе "Динамо" в Сухуме. Первое место в турнире завоевали игроки сухумского "Динамо" 2007 года рождения. Серебряные медали тоже достались динамовской команде, состоящей из футболистов 2008 года рождения. Судьба третьего места решилась в последнем матче лиги, в котором встречались гудаутская "Рица" и очамчырский "Ерцаху". В этой игре сильнее оказалась гудаутская команда, которая победила со счетом 3:1. Он поздравил всех участников турнира и родителей, которые поддерживали своих детей. По итогам турнира Даниил Адлейба из "Динамо" 2008 года рождения был признан лучшим голкипером, лучшим защитником - Наур Чан-оглы из ФК "Сухум". Звание лучшего полузащитника получил Омар Цвейба "Рица" Гудаута, лучшим нападающим стал Леон Делба, представляющий "Динамо" 2007 года рождения. Лучшим нападающим стал Беслан Маршан "Динамо" 2007 года рождения и лучшим игроком турнира признали Дамиана Джинджолия из "Динамо" 2007 года рождения. В церемонии награждения приняли участие игрок сборной Абхазии по футболу и ростовской "Чайки" Даур Квеквескири и футболист владикавказской "Алании" Заур Тарба.
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футбол, абхазия, спорт, дети
Победителей детско-юношеской лиги по футболу наградили в Сухуме
17:10 10.06.2023 (обновлено: 17:52 10.06.2023)
Игры детско-юношеской футбольной лиги проходили в два тура.
СУХУМ, 10 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония награждения победителей детско-юношеской футбольной лиги прошла на стадионе "Динамо" в Сухуме.
Первое место в турнире завоевали игроки сухумского "Динамо" 2007 года рождения.
Серебряные медали тоже достались динамовской команде, состоящей из футболистов 2008 года рождения.
Судьба третьего места решилась в последнем матче лиги, в котором встречались гудаутская "Рица" и очамчырский "Ерцаху".
В этой игре сильнее оказалась гудаутская команда, которая победила со счетом 3:1.
"Команда из Очамчыры неплохо прошла турнир и в последнем матче им чуть-чуть не повезло и они в итоге заняли четвертое место, хотя могли занять как второе так и третье место. "Рица" молодцы, они в последнем туре смогли выиграть и занять третье место. "Динамо" и одна и вторая команда прошли хорошо, в каждом туре мы наблюдали хороший футбол", - сказал директор детско-юношеской футбольной лиги Алексей Иваненко.
Он поздравил всех участников турнира и родителей, которые поддерживали своих детей.
По итогам турнира Даниил Адлейба из "Динамо" 2008 года рождения был признан лучшим голкипером, лучшим защитником - Наур Чан-оглы из ФК "Сухум".
Звание лучшего полузащитника получил Омар Цвейба "Рица" Гудаута, лучшим нападающим стал Леон Делба, представляющий "Динамо" 2007 года рождения.
Лучшим нападающим стал Беслан Маршан "Динамо" 2007 года рождения и лучшим игроком турнира признали Дамиана Джинджолия из "Динамо" 2007 года рождения. В церемонии награждения приняли участие игрок сборной Абхазии по футболу и ростовской "Чайки" Даур Квеквескири и футболист владикавказской "Алании" Заур Тарба.