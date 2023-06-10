https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/pozhar-na-musornoy-svalke-v-sukhume-lokalizovali-1046258568.html

Пожар на мусорной свалке в Сухуме локализовали

Пожар на мусорной свалке в Сухуме локализовали

Временная свалка загорелась в Новом районе Сухума вечером 9 июня. Примерная площадь возгорания, по оценкам МЧС, составила 500 квадратных метров. 10.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-10T09:50+0300

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2023-06-10T09:50+0300

в абхазии

сухум

администрация города сухум

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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Пожар на временной мусорной свалке в Сухуме локализовали. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал заместитель главы департамента ЖКХ Сухума Руслан Авидзба.Сотрудники МЧС вместе со службами Администрации города примерно в 3 часа утра смогли потушить очаги возгорания.В ЖКХ столицы планируют убрать весь мусор с территории свалки. Место больше не планируют использовать в качестве перевалочного пункта для столичных отходов, прежде чем свозить их в Галский район. Мусорная свалка загорелась в Новом районе Сухума в пятницу 9 июня. Было зафиксировано три очага. Примерная площадь возгорания составила 500 квадратных метров.На месте работали три пожарных расчета пожарно-спасательного отряда города Сухум.

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