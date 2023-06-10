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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/rossiyskie-voyska-otbili-popytki-nastupleniya-vsu-na-dvukh-napravleniyakh-1046262088.html
Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях
Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях
Общие потери противника на этих направлениях составили до 300 военнослужащих. 10.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-10T15:20+0300
2023-06-10T16:13+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Российские подразделения сорвали попытки наступления украинских войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также возле Артемовска, сообщили в Минобороны.Как уточняется, возле Яблоневого и Новопокровки в Запорожской области группировка войск "Восток" отразила две атаки противника силами до батальона. В районе Новоданиловки и Малой Токмачки удалось нанести поражение двум колоннам украинской бронетехники.Кроме того, на Времевском выступе ВСУ силами до мотопехотной роты трижды пытались атаковать в направлении Левадного в Запорожской области, а также Сторожевого и Нескучного в ДНР. Российские солдаты смогли их остановить.
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях

15:20 10.06.2023 (обновлено: 16:13 10.06.2023)
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 10.06.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Общие потери противника на этих направлениях составили до 300 военнослужащих.
СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Российские подразделения сорвали попытки наступления украинских войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также возле Артемовска, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовск", — подчеркнули в ведомстве.
Как уточняется, возле Яблоневого и Новопокровки в Запорожской области группировка войск "Восток" отразила две атаки противника силами до батальона. В районе Новоданиловки и Малой Токмачки удалось нанести поражение двум колоннам украинской бронетехники.
Кроме того, на Времевском выступе ВСУ силами до мотопехотной роты трижды пытались атаковать в направлении Левадного в Запорожской области, а также Сторожевого и Нескучного в ДНР. Российские солдаты смогли их остановить.
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