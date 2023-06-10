https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/rossiyskie-voyska-otbili-popytki-nastupleniya-vsu-na-dvukh-napravleniyakh-1046262088.html

Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях

Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях

Общие потери противника на этих направлениях составили до 300 военнослужащих. 10.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-10T15:20+0300

2023-06-10T15:20+0300

2023-06-10T16:13+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Российские подразделения сорвали попытки наступления украинских войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также возле Артемовска, сообщили в Минобороны.Как уточняется, возле Яблоневого и Новопокровки в Запорожской области группировка войск "Восток" отразила две атаки противника силами до батальона. В районе Новоданиловки и Малой Токмачки удалось нанести поражение двум колоннам украинской бронетехники.Кроме того, на Времевском выступе ВСУ силами до мотопехотной роты трижды пытались атаковать в направлении Левадного в Запорожской области, а также Сторожевого и Нескучного в ДНР. Российские солдаты смогли их остановить.

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