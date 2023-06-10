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СЭС Абхазии взяла первые пробы морской воды в Сухуме
СЭС Абхазии взяла первые пробы морской воды в Сухуме
Купальный сезон в Абхазии официально открывается 15 июня. 10.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-10T13:30+0300
2023-06-10T13:30+0300
2023-06-10T14:26+0300
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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Первые пробы морской воды уже привезли в лабораторию СЭС Абхазии, чтобы проверить на бактериологическое и ПЦР- исследования, об этом сообщает Абхазское телевидение. Вода отбирается с 15 мая по 15 октября в районах, где люди чаще всего предпочитают купаться. По словам главного санврача Абхазии Аллы Беляевой, обычно воду исследуют на бактериальную и санитарно-показательную флору. "Это микробы, которые сами не приносят никакого вреда, но по их концентрации можно судить о том, что рядом с ними могут находиться болезнетворные микробы", - отметила Беляева. В этом году, сообщила главный санврач, вводится исследование морской воды на вирусы, государство закупило тест-системы. Анализ морской воды проводится в течение пяти дней.Помимо загрязнения, СЭС проверяет воду на холеру, рассказала заведующая лаборатории СЭС, врач-бактериолог Виктория Барциц в интервью Абхазскому телевидению.
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санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, абхазия, черное море, морская вода, сухум
санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, абхазия, черное море, морская вода, сухум
СЭС Абхазии взяла первые пробы морской воды в Сухуме
13:30 10.06.2023 (обновлено: 14:26 10.06.2023)
Купальный сезон в Абхазии официально открывается 15 июня.
СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Первые пробы морской воды уже привезли в лабораторию СЭС Абхазии, чтобы проверить на бактериологическое и ПЦР- исследования, об этом сообщает Абхазское телевидение.
Вода отбирается с 15 мая по 15 октября в районах, где люди чаще всего предпочитают купаться.
По словам главного санврача Абхазии Аллы Беляевой, обычно воду исследуют на бактериальную и санитарно-показательную флору.
"Это микробы, которые сами не приносят никакого вреда, но по их концентрации можно судить о том, что рядом с ними могут находиться болезнетворные микробы", - отметила Беляева.
В этом году, сообщила главный санврач, вводится исследование морской воды на вирусы, государство закупило тест-системы.
Анализ морской воды проводится в течение пяти дней.
Помимо загрязнения, СЭС проверяет воду на холеру, рассказала заведующая лаборатории СЭС, врач-бактериолог Виктория Барциц в интервью Абхазскому телевидению.