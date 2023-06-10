https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/tamozhennyy-kontrol-na-pervom-reyse-lastochki-v-gagru-proshli-65-passazhirov-1046257306.html

Таможенный контроль на первом рейсе "Ласточки" в Гагру прошли 65 пассажиров

Таможенный контроль на первом рейсе "Ласточки" в Гагру прошли 65 пассажиров

Первый рейс по рабочему графику электропоезд "Ласточка" совершил в Абхазию 8 июня. 10.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-10T08:55+0300

2023-06-10T08:55+0300

2023-06-10T08:55+0300

абхазия

таможня

государственная граница

сочи

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/08/1046227783_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cf921cc5f58ec1e15ff21ef76e1e83f9.jpg

СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Таможенный контроль на первом рейсе "Ласточки" в Гагру прошли 65 пассажиров, рассказал начальник таможенного поста ЖДПП Адлер Краснодарской таможни Александр Макаров. Об этом сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни. Ежедневно между Сочи и Гагрой курсируют две пары пригородных поездов, в каждом составе пять вагонов.В ведомстве подчеркивают, что регулярное сообщение между российским и абхазским городами нацелено разгрузить в пик курортного сезона многосторонний автомобильный и пешеходный пункт пропуска МАПП Адлер на российско-абхазской границе.Краснодарская таможня напоминает, что необходимо соблюдать правила перемещения физическими лицами товаров через таможенную границу ЕАЭС:

абхазия

сочи

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, таможня, государственная граница, сочи, россия