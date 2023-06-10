https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/tamozhennyy-kontrol-na-pervom-reyse-lastochki-v-gagru-proshli-65-passazhirov-1046257306.html
Таможенный контроль на первом рейсе "Ласточки" в Гагру прошли 65 пассажиров
Таможенный контроль на первом рейсе "Ласточки" в Гагру прошли 65 пассажиров
Первый рейс по рабочему графику электропоезд "Ласточка" совершил в Абхазию 8 июня. 10.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-10T08:55+0300
2023-06-10T08:55+0300
2023-06-10T08:55+0300
абхазия
таможня
государственная граница
сочи
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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Таможенный контроль на первом рейсе "Ласточки" в Гагру прошли 65 пассажиров, рассказал начальник таможенного поста ЖДПП Адлер Краснодарской таможни Александр Макаров. Об этом сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни. Ежедневно между Сочи и Гагрой курсируют две пары пригородных поездов, в каждом составе пять вагонов.В ведомстве подчеркивают, что регулярное сообщение между российским и абхазским городами нацелено разгрузить в пик курортного сезона многосторонний автомобильный и пешеходный пункт пропуска МАПП Адлер на российско-абхазской границе.Краснодарская таможня напоминает, что необходимо соблюдать правила перемещения физическими лицами товаров через таможенную границу ЕАЭС:
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абхазия, таможня, государственная граница, сочи, россия
абхазия, таможня, государственная граница, сочи, россия
Таможенный контроль на первом рейсе "Ласточки" в Гагру прошли 65 пассажиров
Первый рейс по рабочему графику электропоезд "Ласточка" совершил в Абхазию 8 июня.
СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Таможенный контроль на первом рейсе "Ласточки" в Гагру прошли 65 пассажиров, рассказал начальник таможенного поста ЖДПП Адлер Краснодарской таможни Александр Макаров. Об этом сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
Он отметил, что для удобства пассажиров необходимые таможенные операции проводятся без высадки, максимально оперативно.
Ежедневно между Сочи и Гагрой курсируют две пары пригородных поездов, в каждом составе пять вагонов.
В ведомстве подчеркивают, что регулярное сообщение между российским и абхазским городами нацелено разгрузить в пик курортного сезона многосторонний автомобильный и пешеходный пункт пропуска МАПП Адлер на российско-абхазской границе.
Краснодарская таможня напоминает, что необходимо соблюдать правила перемещения физическими лицами товаров через таможенную границу ЕАЭС:
беспошлинно можно ввозить 3 литра алкогольных напитков на одного человека, достигшего 18-летнего возраста;
с уплатой пошлины можно ввезти от 3 до 5 литров, пошлина 10 евро за 1 литр алкоголя;
с освобождением от уплаты таможенных платежей физические лица могут ввозить для личного пользования не более 1 блока (10 пачек сигарет) или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.