https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/tseny-na-otdykh-v-abkhazii-vyrosli-na-42-v-mae-po-sravneniyu-s-aprelem-1046260892.html
Цены на отдых в Абхазии выросли на 4,2% в мае по сравнению с апрелем
Цены на отдых в Абхазии выросли на 4,2% в мае по сравнению с апрелем
Как ранее рассказывал Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, бронирования в Абхазии на это лето на 27% превысили показатели... 10.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-10T12:35+0300
2023-06-10T12:35+0300
2023-06-10T13:57+0300
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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Цены на отдых в Абхазии выросли на 4,2% в мае 2023 года по сравнению с апрелем, следует из данных Росстата. При этом стоимость отдыха на черноморском побережье России в мае 2023 года выросла на 24,7%.
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отдых, отдых в абхазии, абхазия, туристы
отдых, отдых в абхазии, абхазия, туристы
Цены на отдых в Абхазии выросли на 4,2% в мае по сравнению с апрелем
12:35 10.06.2023 (обновлено: 13:57 10.06.2023)
Как ранее рассказывал Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, бронирования в Абхазии на это лето на 27% превысили показатели 2022 года.
СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Цены на отдых в Абхазии выросли на 4,2% в мае 2023 года по сравнению с апрелем, следует из данных Росстата.
Среди услуг зарубежного туризма выросли цены на поездки на отдых в Турцию - на 10,3%, Белоруссию - на 6,1%, в Азербайджан, Армению и Грузию также на 4,2%, в Казахстан и Узбекистан - на 4,1%.
При этом стоимость отдыха на черноморском побережье России в мае 2023 года выросла на 24,7%.