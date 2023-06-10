https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/tseny-na-otdykh-v-abkhazii-vyrosli-na-42-v-mae-po-sravneniyu-s-aprelem-1046260892.html

Цены на отдых в Абхазии выросли на 4,2% в мае по сравнению с апрелем

Цены на отдых в Абхазии выросли на 4,2% в мае по сравнению с апрелем

Как ранее рассказывал Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, бронирования в Абхазии на это лето на 27% превысили показатели... 10.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-10T12:35+0300

2023-06-10T12:35+0300

2023-06-10T13:57+0300

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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Цены на отдых в Абхазии выросли на 4,2% в мае 2023 года по сравнению с апрелем, следует из данных Росстата. При этом стоимость отдыха на черноморском побережье России в мае 2023 года выросла на 24,7%.

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