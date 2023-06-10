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В музыкальной мастерской: как подопечный "Ашана" попал в мечту

В музыкальной мастерской: как подопечный "Ашана" попал в мечту

Шестнадцатилетний подопечный культурно-благотворительного фонда "Ашана" Анри Аргун мечтает стать певцом. Эта вторая цель, первая – начать самостоятельно... 10.06.2023, Sputnik Абхазия

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культурно-благотворительный фонд "ашана"

"искусство без границ"

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Шестнадцатилетний подопечный культурно-благотворительного фонда "Ашана" Анри Аргун мечтает стать певцом. Эта вторая цель, первая – начать самостоятельно ходить. Анри, как и многие дети с ограниченными возможностями здоровья, написал письмо в фонд "Ашана" о своей мечте. Помочь ребенку взялся Всемирный абхазо-абазинский конгресс, который устроил для него знакомство с композитором Анри Гумба, и он показал свою музыкальную студию.В рамках проекта дети с ограниченными возможностями здоровья присылают фонду "Ашана" собственные рассказы, в них они делятся своими мечтами. На основе историй в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера режиссер Джамбул Жордания поставит спектакль.Проект "Искусство без границ" реализуется культурно-благотворительным фондом "Ашана" и Государственным русским театром драмы имени Фазиля Искандера при информационной поддержке Sputnik. Автор идеи – Анна Савилова.

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