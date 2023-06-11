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Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/dopolnitelnoe-vremya-atumava-o-vystuplenii-abkhazskikh-kikbokserov-na-chempionate-mira-1046221301.html
Дополнительное время: Атумава о выступлении абхазских кикбоксеров на чемпионате мира
Дополнительное время: Атумава о выступлении абхазских кикбоксеров на чемпионате мира
Абхазские спортсмены стали призерами чемпионата мира по полноконтактному рукопашному бою FCF. Соревнования проходили с 19 по 21 мая в Ставропольском крае. В... 11.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-11T19:45+0300
2023-06-11T19:45+0300
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Дополнительное время: Атумава о выступлении абхазских кикбоксеров на чемпионате мира
Дополнительное время: Атумава о выступлении абхазских кикбоксеров на чемпионате мира
Абхазские спортсмены стали призерами чемпионата мира по полноконтактному рукопашному бою FCF. Соревнования проходили с 19 по 21 мая в Ставропольском крае. В чемпионате участвовали 160 спортсменов из Абхазии, Египта, Ирана, Камеруна, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.Абхазию представляли спортсмены секции кикбоксинга Управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума. Тамерлан Атумава и Энри Агрба заняли вторые места, у Леона Базильского, боровшегося в двух разных весовых категориях, две серебряные медали, а у Осман Бганба - бронза. Спортсмены из Абхазии также завоевали третье общекомандное место.Тренер по кикбоксингу и полноконтактному рукопашному бою Таташ Атумава рассказал в эфире радио Sputnik насколько конкурентоспособны были абхазские спортсмены на чемпионате, кто из них немного не доработал, кому травма не позволила дойти до финала, а также, как проходит в общем тренировочный процесс.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, спорт, рукопашный бой, дополнительное время, аудио
абхазия, спорт, рукопашный бой, дополнительное время, аудио

Дополнительное время: Атумава о выступлении абхазских кикбоксеров на чемпионате мира

19:45 11.06.2023
Радио
Дополнительное время: Атумава о выступлении абхазских кикбоксеров на чемпионате мира
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Абхазские спортсмены стали призерами чемпионата мира по полноконтактному рукопашному бою FCF. Соревнования проходили с 19 по 21 мая в Ставропольском крае. В чемпионате участвовали 160 спортсменов из Абхазии, Египта, Ирана, Камеруна, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Абхазию представляли спортсмены секции кикбоксинга Управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума. Тамерлан Атумава и Энри Агрба заняли вторые места, у Леона Базильского, боровшегося в двух разных весовых категориях, две серебряные медали, а у Осман Бганба - бронза. Спортсмены из Абхазии также завоевали третье общекомандное место.
Тренер по кикбоксингу и полноконтактному рукопашному бою Таташ Атумава рассказал в эфире радио Sputnik насколько конкурентоспособны были абхазские спортсмены на чемпионате, кто из них немного не доработал, кому травма не позволила дойти до финала, а также, как проходит в общем тренировочный процесс.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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