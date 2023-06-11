https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/konsulskiy-otdel-posolstva-rossii-v-abkhazii-ne-budet-provodit-priem-12-iyunya-1046268950.html

Консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет проводить прием 12 июня

Консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет проводить прием 12 июня

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет проводить прием граждан 12 июня. 11.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет проводить прием граждан 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.12 июня 1991 года состоялись первые в истории России всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день был назван праздничным.Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112).

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