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Консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет проводить прием 12 июня
Консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет проводить прием 12 июня
СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет проводить прием граждан 12 июня. 11.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-11T09:50+0300
2023-06-11T09:50+0300
2023-06-11T09:50+0300
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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет проводить прием граждан 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.12 июня 1991 года состоялись первые в истории России всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день был назван праздничным.Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112).
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день россии, россия, посольство рф в абхазии, абхазия
день россии, россия, посольство рф в абхазии, абхазия
Консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет проводить прием 12 июня
СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет проводить прием граждан 12 июня.
В понедельник, 12 июня, отмечается государственный праздник День России.
В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
12 июня 1991 года состоялись первые в истории России всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.
В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день был назван праздничным.
Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112).