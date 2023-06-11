https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/korotkometrazhnyy-rolik-ilony-khvartskiya-zanyal-pervoe-mesto-na-konkurse-v-londone--1046269733.html

Короткометражный ролик Илоны Хварцкия занял первое место на конкурсе в Лондоне

Короткометражный ролик Илоны Хварцкия занял первое место на конкурсе в Лондоне

Церемония награждения проходила в кинотеатре Regent Street Cinema в Лондоне. Всего было более 60 участников. 11.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-11T11:40+0300

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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Короткометражный ролик абхазского режиссера Илоны Хварцкия занял первое место в номинации "Рекламный ролик для Adidas" и вошел в тройку лучших работ на конкурсе студенческой рекламы NAHEMI/Kodak Commercial Awards.Абхазский режиссер и фотограф Илона Хварцкия учится в Лондонской академии кино. С 2015 по 2019 годы она работала бильд-редактором в Sputnik Абхазия.По ее словам, целью ролика было прорекламировать женский Кубок мира по футболу FIFA 2023 года, и основной посыл заключался в том, что Adidas хочет поднять популярность женского футбола среди болельщиков мужского пола.Ролик не должен был превышать хронометраж в 30 секунд. Команду для съемок Илона набрала среди своих однокурсников.

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