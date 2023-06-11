Короткометражный ролик Илоны Хварцкия занял первое место на конкурсе в Лондоне
© Foto / Предоставлено Илоной ХварцкияКороткометражный ролик Илоны Хварцкия занял первое место на конкурсе в Лондоне
© Foto / Предоставлено Илоной Хварцкия
Церемония награждения проходила в кинотеатре Regent Street Cinema в Лондоне. Всего было более 60 участников.
СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Короткометражный ролик абхазского режиссера Илоны Хварцкия занял первое место в номинации "Рекламный ролик для Adidas" и вошел в тройку лучших работ на конкурсе студенческой рекламы NAHEMI/Kodak Commercial Awards.
Абхазский режиссер и фотограф Илона Хварцкия учится в Лондонской академии кино. С 2015 по 2019 годы она работала бильд-редактором в Sputnik Абхазия.
"Результат такой никто не ожидал. Особенно после того, как мы посмотрели все работы, там было много качественных работ. В какой-то момент мы сидели в зале с монтажером и переглянулись: "Главное мы это сделали - приняли участие". Через несколько минут после этого нас объявили победителями в номинации Лучший ролик по брифу Adidas. И также второе место по итогам всего конкурса", - поделилась режиссер.
По ее словам, целью ролика было прорекламировать женский Кубок мира по футболу FIFA 2023 года, и основной посыл заключался в том, что Adidas хочет поднять популярность женского футбола среди болельщиков мужского пола.
Ролик не должен был превышать хронометраж в 30 секунд. Команду для съемок Илона набрала среди своих однокурсников.
© Foto / Предоставлено Илоной ХварцкияКороткометражный ролик Илоны Хварцкия занял первое место на конкурсе в Лондоне
Короткометражный ролик Илоны Хварцкия занял первое место на конкурсе в Лондоне
© Foto / Предоставлено Илоной Хварцкия