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https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/korotkometrazhnyy-rolik-ilony-khvartskiya-zanyal-pervoe-mesto-na-konkurse-v-londone--1046269733.html
Короткометражный ролик Илоны Хварцкия занял первое место на конкурсе в Лондоне
Короткометражный ролик Илоны Хварцкия занял первое место на конкурсе в Лондоне
Церемония награждения проходила в кинотеатре Regent Street Cinema в Лондоне. Всего было более 60 участников. 11.06.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Короткометражный ролик абхазского режиссера Илоны Хварцкия занял первое место в номинации "Рекламный ролик для Adidas" и вошел в тройку лучших работ на конкурсе студенческой рекламы NAHEMI/Kodak Commercial Awards.Абхазский режиссер и фотограф Илона Хварцкия учится в Лондонской академии кино. С 2015 по 2019 годы она работала бильд-редактором в Sputnik Абхазия.По ее словам, целью ролика было прорекламировать женский Кубок мира по футболу FIFA 2023 года, и основной посыл заключался в том, что Adidas хочет поднять популярность женского футбола среди болельщиков мужского пола.Ролик не должен был превышать хронометраж в 30 секунд. Команду для съемок Илона набрала среди своих однокурсников.
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абхазия, культура, кино, кино, лондон

Короткометражный ролик Илоны Хварцкия занял первое место на конкурсе в Лондоне

11:40 11.06.2023
© Foto / Предоставлено Илоной ХварцкияКороткометражный ролик Илоны Хварцкия занял первое место на конкурсе в Лондоне
Короткометражный ролик Илоны Хварцкия занял первое место на конкурсе в Лондоне - Sputnik Абхазия, 1920, 11.06.2023
© Foto / Предоставлено Илоной Хварцкия
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Церемония награждения проходила в кинотеатре Regent Street Cinema в Лондоне. Всего было более 60 участников.
СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Короткометражный ролик абхазского режиссера Илоны Хварцкия занял первое место в номинации "Рекламный ролик для Adidas" и вошел в тройку лучших работ на конкурсе студенческой рекламы NAHEMI/Kodak Commercial Awards.
Абхазский режиссер и фотограф Илона Хварцкия учится в Лондонской академии кино. С 2015 по 2019 годы она работала бильд-редактором в Sputnik Абхазия.
"Результат такой никто не ожидал. Особенно после того, как мы посмотрели все работы, там было много качественных работ. В какой-то момент мы сидели в зале с монтажером и переглянулись: "Главное мы это сделали - приняли участие". Через несколько минут после этого нас объявили победителями в номинации Лучший ролик по брифу Adidas. И также второе место по итогам всего конкурса", - поделилась режиссер.
По ее словам, целью ролика было прорекламировать женский Кубок мира по футболу FIFA 2023 года, и основной посыл заключался в том, что Adidas хочет поднять популярность женского футбола среди болельщиков мужского пола.
Ролик не должен был превышать хронометраж в 30 секунд. Команду для съемок Илона набрала среди своих однокурсников.
© Foto / Предоставлено Илоной ХварцкияКороткометражный ролик Илоны Хварцкия занял первое место на конкурсе в Лондоне
Короткометражный ролик Илоны Хварцкия занял первое место на конкурсе в Лондоне - Sputnik Абхазия, 1920, 11.06.2023
Короткометражный ролик Илоны Хварцкия занял первое место на конкурсе в Лондоне
© Foto / Предоставлено Илоной Хварцкия
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