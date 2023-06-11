https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/kruglyy-stol-po-voprosam-narodnoy-diplomatii-proshel-v-sukhume-ko-dnyu-rossii-1046275747.html

Круглый стол по вопросам народной дипломатии прошел в Сухуме ко Дню России

Круглый стол по вопросам народной дипломатии прошел в Сухуме ко Дню России

Мероприятие состоялось в рамках международного проекта "Лидер народной дипломатии" и было посвящено Дню России. 11.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-11T18:00+0300

2023-06-11T18:00+0300

2023-06-11T18:40+0300

в абхазии

россия

абхазия

общество

право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0b/1046275580_0:0:1184:667_1920x0_80_0_0_45e03768e6e0949df523bec24c720069.jpg

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Круглый стол на тему "Роль народной дипломатии в развитии российско-абхазских отношений" прошел в воскресенье на площадке Центра правозащиты российских граждан (ЦПРГ) в Абхазии, сообщили в Центре.Участники круглого стола обсудили пути консолидации и взаимопонимания между народами, роль народной дипломатии в развитии российско-абхазских культурных отношений, авторские права в сфере культуры.По итогам круглого стола ЦПРГ и Волгоградская региональная общественная организация "Культурный центр "Управляй мечтой" подписали соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в вопросах юридического права и культурного обмена.

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, абхазия, общество, право