https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/kruglyy-stol-po-voprosam-narodnoy-diplomatii-proshel-v-sukhume-ko-dnyu-rossii-1046275747.html
Круглый стол по вопросам народной дипломатии прошел в Сухуме ко Дню России
Круглый стол по вопросам народной дипломатии прошел в Сухуме ко Дню России
Мероприятие состоялось в рамках международного проекта "Лидер народной дипломатии" и было посвящено Дню России. 11.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-11T18:00+0300
2023-06-11T18:00+0300
2023-06-11T18:40+0300
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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Круглый стол на тему "Роль народной дипломатии в развитии российско-абхазских отношений" прошел в воскресенье на площадке Центра правозащиты российских граждан (ЦПРГ) в Абхазии, сообщили в Центре.Участники круглого стола обсудили пути консолидации и взаимопонимания между народами, роль народной дипломатии в развитии российско-абхазских культурных отношений, авторские права в сфере культуры.По итогам круглого стола ЦПРГ и Волгоградская региональная общественная организация "Культурный центр "Управляй мечтой" подписали соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в вопросах юридического права и культурного обмена.
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россия, абхазия, общество, право
россия, абхазия, общество, право
Круглый стол по вопросам народной дипломатии прошел в Сухуме ко Дню России
18:00 11.06.2023 (обновлено: 18:40 11.06.2023)
Мероприятие состоялось в рамках международного проекта "Лидер народной дипломатии" и было посвящено Дню России.
СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Круглый стол на тему "Роль народной дипломатии в развитии российско-абхазских отношений" прошел в воскресенье на площадке Центра правозащиты российских граждан (ЦПРГ) в Абхазии, сообщили в Центре.
Участники круглого стола обсудили пути консолидации и взаимопонимания между народами, роль народной дипломатии в развитии российско-абхазских культурных отношений, авторские права в сфере культуры.
"Мы сошлись во мнении, что нам необходимы общие международные усилия, которые объединяют лидеров общественного мнения, экспертов, представителей культурной сферы, бизнес-сообщества и всех тех кому небезразлична судьба наших стран", - сказала руководитель ЦПРГ Елена Жилинская.
По итогам круглого стола ЦПРГ и Волгоградская региональная общественная организация "Культурный центр "Управляй мечтой" подписали соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в вопросах юридического права и культурного обмена.