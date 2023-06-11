https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/proverka-na-bezopasnost-i-garmonizatsiya-zakonodatelstva-kak-rabotaet-gosstandart-abkhazii-1046262198.html

Проверка на безопасность и гармонизация законодательства: как работает Госстандарт Абхазии

Проверка на безопасность и гармонизация законодательства: как работает Госстандарт Абхазии

Ежегодно Государственный комитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору проводит плановые инспекции для проверки объектов на... 11.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-11T08:55+0300

2023-06-11T08:55+0300

2023-06-11T08:55+0300

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О том, какие проверки проводят инспекторы ведомства в течение года, с какими нарушениями сталкиваются и как их исправляют, в интервью радио Sputnik рассказала юрист Госстандарта Санда Джопуа.SputnikЕжегодно Госстандарт проводит плановые проверки по соблюдению обязательных требований безопасности на объектах строительства, энергетики, промышленности, по защите прав потребителей и интеллектуальной собственности. Как отметила юрист ведомства, актуальность каждого направления возрастает, и это, в первую очередь, связано с повышением уровня жизни общества и увеличением планки требований.Главная задача всех мероприятий - не только защита прав потребителей, но и повышение безопасности и качества предоставляемых на территории Абхазии услуг, рациональное использование топливной энергии, энергетических ресурсов и защиты интересов государства.На практике это происходит в виде выездов группы инспекторов на места.Проверяются и торговые объекты, и гостиницы, и АЗС. По словам юриста Госстандарта Санды Джопуа, в Абхазии, где большое количество заправок, особенно важны проверки безопасности на заправочных станциях.Не менее важна и проверка качества продуктов, реализуемых на туристических объектах. Есть случаи, когда торговцы не соблюдают условия хранения товара или же продают контрафакт.“Если говорить о таких туробъектах, как Рица, то там реализуются вино-водочная продукция и мед. Чаще всего наблюдается нарушение в качестве этих товаров. Выявив эти нарушения, мы можем изъять товар из оборота. По требованиям торговли этих видов товаров установлены определенные условия. Например, продавать мед в пластмассовой таре запрещено, так как меняются свойства продукта. С учетом того, что он находится под воздействием солнца, соответственно и качество ухудшается. Выявив данные нарушения, мы применяем меры административного воздействия в виде изъятия товара из оборота. Может произойти денатурация товара - в присутствии сотрудников комитета уничтожается товар, чтобы он не мог быть в дальнейшем реализован”, - пояснила Джопуа.Проверяют не только торговые объекты, но и гостиницы, и кафе и рестораны.“При проверке объектов общественного питания проверяется соблюдение требований, частично речь идет о санитарных нормах, ну, и конечно же, соответствие меню реально предоставляемому товару”, - отметила юрист.Гармонизация законодательствГосстандарт Абхазии совместно с российскими коллегами работает и над гармонизацией законодательств двух стран.“Мы занимаемся гармонизацией как в области стандартизации и метрологии, так и в сфере обеспечения безопасности промышленности и энергетики. В рамках гармонизации в области метрологии мы разработали два документа, которые согласовываем с нашими коллегами, чтобы в дальнейшем какие-либо барьеры в нашем взаимодействии были устранены. Также мы тесно взаимодействуем с Ростехнадзором, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляем повышение квалификации наших сотрудников. И в рамках работы мы также занимаемся гармонизацией абхазского законодательства, в частности законов о промышленности, идет разработка правил соблюдения безопасности”, - отметила Джопуа.

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