https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/proverka-na-sootvetstvie-kak-gosstandart-abkhazii-kontroliruet-kachestvo-uslug-i-tovarov-1046271049.html
Проверка на соответствие: как Госстандарт Абхазии контролирует качество услуг и товаров
Проверка на соответствие: как Госстандарт Абхазии контролирует качество услуг и товаров
В эфире радио Sputnik юрист Госкомитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору Санда Джопуа рассказала, какие проверки проводят... 11.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-11T17:05+0300
2023-06-11T17:05+0300
2023-06-11T17:05+0300
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Ежегодно Госстандарт проводит проверки по соблюдению обязательных требований безопасности на объектах строительства, энергетики, промышленности, по защите прав потребителей и интеллектуальной собственности. Как отметила юрист ведомства, актуальность каждого направления возрастает. Это связано с повышением уровня жизни общества растет и увеличением планки требований.На практике это происходит в виде выездов группы инспекторов на объект.Проверяются и торговые объекты, и гостиницы, и АЗС. По словам Джопуа, в Абхазии, где большое количество заправок, особенно важны проверки безопасности на заправочных станциях.Не менее важна и проверка качества продуктов, реализуемых в туристических объектах. Есть случаи, когда торговцы не соблюдают условия хранения товара или же продают контрафакт.
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видео, мультимедиа, абхазия, госстандарт абхазии, видео
видео, мультимедиа, абхазия, госстандарт абхазии, видео
Проверка на соответствие: как Госстандарт Абхазии контролирует качество услуг и товаров
В эфире радио Sputnik юрист Госкомитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору Санда Джопуа рассказала, какие проверки проводят инспекторы ведомства в течение года, с какими нарушениями сталкиваются и как их исправляют.
Ежегодно Госстандарт проводит проверки по соблюдению обязательных требований безопасности на объектах строительства, энергетики, промышленности, по защите прав потребителей и интеллектуальной собственности. Как отметила юрист ведомства, актуальность каждого направления возрастает. Это связано с повышением уровня жизни общества растет и увеличением планки требований.
На практике это происходит в виде выездов группы инспекторов на объект.
Проверяются и торговые объекты, и гостиницы, и АЗС. По словам Джопуа, в Абхазии, где большое количество заправок, особенно важны проверки безопасности на заправочных станциях.
Не менее важна и проверка качества продуктов, реализуемых в туристических объектах. Есть случаи, когда торговцы не соблюдают условия хранения товара или же продают контрафакт.