https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/uroven-vody-v-kakhovskom-vodokhranilische-upal-na-sem-metrov-1046272375.html

Уровень воды в Каховском водохранилище упал на семь метров

Уровень воды в Каховском водохранилище упал на семь метров

Каховская гидроэлектростанция - шестая и последняя ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. 11.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-11T13:30+0300

2023-06-11T13:30+0300

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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Уровень воды в Каховском водохранилище со дня разрушения ГЭС снизился более чем на семь метров, заявили в украинской компании "Укргидроэнерго".По данным компании, снизился и уровень воды в реке Днепр, за минувшие сутки он упал на полметра. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

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