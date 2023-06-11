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В результате переговоров из украинского плена возвращены 94 российских военных
В результате переговоров из украинского плена возвращены 94 российских военных
СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В воскресенье в результате переговоров возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность... 11.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-11T18:55+0300
2023-06-11T18:55+0300
2023-06-11T19:21+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В воскресенье в результате переговоров возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
В результате переговоров из украинского плена возвращены 94 российских военных
18:55 11.06.2023 (обновлено: 19:21 11.06.2023)
СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В воскресенье в результате переговоров возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.