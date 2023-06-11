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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/v-rezultate-peregovorov-iz-ukrainskogo-plena-vozvrascheny-94-rossiyskikh-voennykh-1046276090.html
В результате переговоров из украинского плена возвращены 94 российских военных
В результате переговоров из украинского плена возвращены 94 российских военных
СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В воскресенье в результате переговоров возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность... 11.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-11T18:55+0300
2023-06-11T19:21+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В воскресенье в результате переговоров возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

В результате переговоров из украинского плена возвращены 94 российских военных

18:55 11.06.2023 (обновлено: 19:21 11.06.2023)
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / Перейти в фотобанкВ Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине
В Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине - Sputnik Абхазия, 1920, 11.06.2023
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В воскресенье в результате переговоров возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
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