https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/v-rezultate-peregovorov-iz-ukrainskogo-plena-vozvrascheny-94-rossiyskikh-voennykh-1046276090.html

В результате переговоров из украинского плена возвращены 94 российских военных

В результате переговоров из украинского плена возвращены 94 российских военных

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В воскресенье в результате переговоров возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность... 11.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-11T18:55+0300

2023-06-11T18:55+0300

2023-06-11T19:21+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0b/1046275922_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_b28adc46c80743570c1066519c82cbe0.jpg

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В воскресенье в результате переговоров возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, министерство обороны рф