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ВСУ попытались ночью атаковать корабль "Приазовье" в Черном море
ВСУ попытались ночью атаковать корабль "Приазовье" в Черном море
Корабль "Приазовье" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач. 11.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-11T16:10+0300
2023-06-11T16:10+0300
2023-06-11T16:10+0300
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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Украина безуспешно атаковала катерами-дронами российский корабль "Приазовье" в Чёрном море, во время атаки разведку в воздухе вёл стратегический БПЛА США Global Hawk, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Там уточнили, что "пострадавших нет, корабль повреждений не получил"."В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США", - подчеркнули в Минобороны.Корабль "Приазовье" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач, добавили в ведомстве.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
ВСУ попытались ночью атаковать корабль "Приазовье" в Черном море
Корабль "Приазовье" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.
СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Украина безуспешно атаковала катерами-дронами российский корабль "Приазовье" в Чёрном море, во время атаки разведку в воздухе вёл стратегический БПЛА США Global Hawk, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "пострадавших нет, корабль повреждений не получил".
"В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США", - подчеркнули в Минобороны.
Корабль "Приазовье" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач, добавили в ведомстве.