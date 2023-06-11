https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/vsu-popytalis-nochyu-atakovat-korabl-priazove-v-chernom-more-1046272737.html

ВСУ попытались ночью атаковать корабль "Приазовье" в Черном море

ВСУ попытались ночью атаковать корабль "Приазовье" в Черном море

Корабль "Приазовье" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач. 11.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-11T16:10+0300

2023-06-11T16:10+0300

2023-06-11T16:10+0300

министерство обороны рф

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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Украина безуспешно атаковала катерами-дронами российский корабль "Приазовье" в Чёрном море, во время атаки разведку в воздухе вёл стратегический БПЛА США Global Hawk, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Там уточнили, что "пострадавших нет, корабль повреждений не получил"."В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США", - подчеркнули в Минобороны.Корабль "Приазовье" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач, добавили в ведомстве.

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