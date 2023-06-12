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Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем России
Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем России
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем России, сообщает пресс-служба главы государства. 12.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-12T10:50+0300
2023-06-12T10:50+0300
2023-06-12T11:35+0300
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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем России, сообщает пресс-служба главы государства. Президент подчеркнул, что славные страницы российской истории дают каждому ее жителю много поводов для гордости и патриотизма.Абхазию и Россию, по словам Бжания, связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе и добрососедстве."Выражаю надежду на то, что они и впредь будут развиваться в наилучшем духе союзничества", – отметил президент.День России – государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
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аслан бжания, владимир путин, россия, абхазия
аслан бжания, владимир путин, россия, абхазия
Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем России
10:50 12.06.2023 (обновлено: 11:35 12.06.2023)
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем России, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент подчеркнул, что славные страницы российской истории дают каждому ее жителю много поводов для гордости и патриотизма.
"Этот праздник объединяет всех россиян, которые живут в этой великой многонациональной стране, чтут ее богатую культуру и многовековые традиции, вносят посильный вклад в укрепление ее социального и экономического потенциала, в защиту и отстаивание ее интересов на мировой арене", – говорится в поздравлении.
Абхазию и Россию, по словам Бжания, связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе и добрососедстве.
"Выражаю надежду на то, что они и впредь будут развиваться в наилучшем духе союзничества", – отметил президент.
День России – государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.