https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/aslan-bzhaniya-pozdravil-vladimira-putina-s-dnem-rossii-1046279024.html

Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем России

Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем России

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем России, сообщает пресс-служба главы государства. 12.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-12T10:50+0300

2023-06-12T10:50+0300

2023-06-12T11:35+0300

в абхазии

аслан бжания

владимир путин

россия

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044011257_0:0:2551:1435_1920x0_80_0_0_2da405bba77f5070ba2419fe25de79e6.jpg

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем России, сообщает пресс-служба главы государства. Президент подчеркнул, что славные страницы российской истории дают каждому ее жителю много поводов для гордости и патриотизма.Абхазию и Россию, по словам Бжания, связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе и добрососедстве."Выражаю надежду на то, что они и впредь будут развиваться в наилучшем духе союзничества", – отметил президент.День России – государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аслан бжания, владимир путин, россия, абхазия