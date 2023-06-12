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Аслан Бжания принял участие в приеме в честь Дня России в Посольстве

Аслан Бжания принял участие в приеме в честь Дня России в Посольстве

День России – государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 12.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-12T19:20+0300

2023-06-12T19:20+0300

2023-06-12T19:41+0300

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России в Посольстве. Глава государства поздравил посла Михаила Шургалина и сотрудников посольства с праздником. Президент назвал этот день праздником единства и сплочения всех граждан великого российского государства. Бжания подчеркнул, что у Абхазии и России с давних пор сложились особые, ставшие стратегическими и союзническими отношения. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что День России - общий праздник, так как для многих граждан республики Россия такая же родная страна, как и Абхазия. Признание 26 августа 2008 года суверенитета и независимости Абхазии стало отправной точкой нынешнего этапа активного взаимодействия государств и братских народов, сказал посол. Шургалин подчеркнул, что Абхазия еще в феврале прошлого года признала суверенитет и независимость Луганской и Донецкой народных республик, а затем и их вхождение в состав России.

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