Аслан Бжания принял участие в приеме в честь Дня России в Посольстве
19:20 12.06.2023 (обновлено: 19:41 12.06.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России в Посольстве.
© Sputnik / Томас Тхайцук
День России – государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России в Посольстве.
Глава государства поздравил посла Михаила Шургалина и сотрудников посольства с праздником.
Президент назвал этот день праздником единства и сплочения всех граждан великого российского государства.
Бжания подчеркнул, что у Абхазии и России с давних пор сложились особые, ставшие стратегическими и союзническими отношения.
"Выбор народа Абхазии наглядно иллюстрирует факт того, что большинство граждан Абхазии также являются и гражданами России. Народ Абхазии, руководство республики и я лично благодарны вам за вашу работу и вклад в укрепление нашей крепкой дружбы и добрососедства", - сказал он.
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что День России - общий праздник, так как для многих граждан республики Россия такая же родная страна, как и Абхазия.
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России в Посольстве.
Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России в Посольстве.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Признание 26 августа 2008 года суверенитета и независимости Абхазии стало отправной точкой нынешнего этапа активного взаимодействия государств и братских народов, сказал посол.
"Сегодня Россия надежно гарантирует безопасность Абхазии, оказывает ей содействие в социально-экономической и культурно- гуманитарной сферах, в продвижении и укреплении международных позиций, в деле обеспечения региональной стабильности. Создана прочная договорно-правовая база двустороннего сотрудничества, насчитывающая более сотни документов", - добавил он.
Шургалин подчеркнул, что Абхазия еще в феврале прошлого года признала суверенитет и независимость Луганской и Донецкой народных республик, а затем и их вхождение в состав России.
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России в Посольстве.
Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России в Посольстве.
© Sputnik / Томас Тхайцук