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Аслан Бжания принял участие в приеме в честь Дня России в Посольстве
Аслан Бжания принял участие в приеме в честь Дня России в Посольстве
День России – государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 12.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-12T19:20+0300
2023-06-12T19:41+0300
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России в Посольстве. Глава государства поздравил посла Михаила Шургалина и сотрудников посольства с праздником. Президент назвал этот день праздником единства и сплочения всех граждан великого российского государства. Бжания подчеркнул, что у Абхазии и России с давних пор сложились особые, ставшие стратегическими и союзническими отношения. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что День России - общий праздник, так как для многих граждан республики Россия такая же родная страна, как и Абхазия. Признание 26 августа 2008 года суверенитета и независимости Абхазии стало отправной точкой нынешнего этапа активного взаимодействия государств и братских народов, сказал посол. Шургалин подчеркнул, что Абхазия еще в феврале прошлого года признала суверенитет и независимость Луганской и Донецкой народных республик, а затем и их вхождение в состав России.
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россия, абхазия, политика, посольство рф в абхазии

Аслан Бжания принял участие в приеме в честь Дня России в Посольстве

19:20 12.06.2023 (обновлено: 19:41 12.06.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России в Посольстве.
Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России в Посольстве. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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День России – государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России в Посольстве.
Глава государства поздравил посла Михаила Шургалина и сотрудников посольства с праздником.
Президент назвал этот день праздником единства и сплочения всех граждан великого российского государства.
Бжания подчеркнул, что у Абхазии и России с давних пор сложились особые, ставшие стратегическими и союзническими отношения.
"Выбор народа Абхазии наглядно иллюстрирует факт того, что большинство граждан Абхазии также являются и гражданами России. Народ Абхазии, руководство республики и я лично благодарны вам за вашу работу и вклад в укрепление нашей крепкой дружбы и добрососедства", - сказал он.
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что День России - общий праздник, так как для многих граждан республики Россия такая же родная страна, как и Абхазия.
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России в Посольстве.
Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России в Посольстве. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.06.2023
Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России в Посольстве.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Признание 26 августа 2008 года суверенитета и независимости Абхазии стало отправной точкой нынешнего этапа активного взаимодействия государств и братских народов, сказал посол.
"Сегодня Россия надежно гарантирует безопасность Абхазии, оказывает ей содействие в социально-экономической и культурно- гуманитарной сферах, в продвижении и укреплении международных позиций, в деле обеспечения региональной стабильности. Создана прочная договорно-правовая база двустороннего сотрудничества, насчитывающая более сотни документов", - добавил он.
Шургалин подчеркнул, что Абхазия еще в феврале прошлого года признала суверенитет и независимость Луганской и Донецкой народных республик, а затем и их вхождение в состав России.
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России в Посольстве.
Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России в Посольстве. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.06.2023
Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России в Посольстве.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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