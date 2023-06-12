Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-13-iyunya-1046295345.html
Часть Сухума останется без воды 13 июня
Часть Сухума останется без воды 13 июня
Из-за аварии на водоводе на улице Гулия без воды останется десять столичных улиц. 12.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-12T20:45+0300
2023-06-12T20:45+0300
в абхазии
водоснабжение
абхазия
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045270221_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_3f4bd51345ab0102dd496f50e1cc5e08.jpg
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 18:00 13 июня, сообщает "Водоканал". Ограничения вводятся из-за аварии на водоводе на улице Гулия.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045270221_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_28b2716a1772b2f7d9e4e8ecd071dc8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
водоснабжение, абхазия, сухум
водоснабжение, абхазия, сухум

Часть Сухума останется без воды 13 июня

20:45 12.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Отключения воды
Отключения воды - Sputnik Абхазия, 1920, 12.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Из-за аварии на водоводе на улице Гулия без воды останется десять столичных улиц.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 18:00 13 июня, сообщает "Водоканал".
Подача воды будет прекращена: в части улицы Гулия, на улицах Академика Марра, Званба, Чочуа, Шотландская, Харазия, Чернявского, Папаскири, Ласурия, Гастелло.
Ограничения вводятся из-за аварии на водоводе на улице Гулия.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0