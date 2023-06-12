Часть Сухума останется без воды 13 июня
© Sputnik / Томас Тхайцук Отключения воды
© Sputnik / Томас Тхайцук
Из-за аварии на водоводе на улице Гулия без воды останется десять столичных улиц.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 18:00 13 июня, сообщает "Водоканал".
Подача воды будет прекращена: в части улицы Гулия, на улицах Академика Марра, Званба, Чочуа, Шотландская, Харазия, Чернявского, Папаскири, Ласурия, Гастелло.
Ограничения вводятся из-за аварии на водоводе на улице Гулия.