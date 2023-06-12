https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-13-iyunya-1046295345.html

Часть Сухума останется без воды 13 июня

Часть Сухума останется без воды 13 июня

Из-за аварии на водоводе на улице Гулия без воды останется десять столичных улиц. 12.06.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

водоснабжение

абхазия

сухум

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 18:00 13 июня, сообщает "Водоканал". Ограничения вводятся из-за аварии на водоводе на улице Гулия.

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