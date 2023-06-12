https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-do-vechera-12-iyunya-1046277449.html

Часть Сухума останется без воды до вечера 12 июня

Часть Сухума останется без воды до вечера 12 июня

Специалисты будут проводить ремонтные работы на пересечении улиц Гулия и Званба в Сухуме. 12.06.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

водоснабжение

сухум

абхазия

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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Часть Сухума вторые сутки остается без воды, сообщает "Водоканал".Из-за прорыва полипропиленовой трубы на пересечении улиц Гулия и Званба с 11 июня до 18:00 12 июня воды нет на улицах Академика Марра, Званба, Чочуа, Чернявского, Папаскири, Ласурия. С 10:00 до 18:00 воды не будет в районах улицы Бегуаа, Почтовая, Железнодорожная, Заречная.

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водоснабжение, сухум, абхазия