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Часть Сухума останется без воды до вечера 12 июня
Часть Сухума останется без воды до вечера 12 июня
Специалисты будут проводить ремонтные работы на пересечении улиц Гулия и Званба в Сухуме. 12.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-12T08:55+0300
2023-06-12T08:55+0300
2023-06-12T09:56+0300
в абхазии
водоснабжение
сухум
абхазия
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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Часть Сухума вторые сутки остается без воды, сообщает "Водоканал".Из-за прорыва полипропиленовой трубы на пересечении улиц Гулия и Званба с 11 июня до 18:00 12 июня воды нет на улицах Академика Марра, Званба, Чочуа, Чернявского, Папаскири, Ласурия. С 10:00 до 18:00 воды не будет в районах улицы Бегуаа, Почтовая, Железнодорожная, Заречная.
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водоснабжение, сухум, абхазия
водоснабжение, сухум, абхазия
Часть Сухума останется без воды до вечера 12 июня
08:55 12.06.2023 (обновлено: 09:56 12.06.2023)
Специалисты будут проводить ремонтные работы на пересечении улиц Гулия и Званба в Сухуме.
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Часть Сухума вторые сутки остается без воды, сообщает "Водоканал".
Из-за прорыва полипропиленовой трубы на пересечении улиц Гулия и Званба с 11 июня до 18:00 12 июня воды нет на улицах Академика Марра, Званба, Чочуа, Чернявского, Папаскири, Ласурия.
С 10:00 до 18:00 воды не будет в районах улицы Бегуаа, Почтовая, Железнодорожная, Заречная.