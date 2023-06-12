https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/den-rossii-chto-eto-za-prazdnik-i-kak-ego-otmechayut-1046276728.html

День России: что это за праздник и как его отмечают

День России: что это за праздник и как его отмечают

Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. 12.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-12T10:15+0300

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день россии

россия

праздники

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SputnikВ этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия) и Конституции РФ.12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112).День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.Еще одной традицией празднования Дня России стала ежегодная церемония награждения героев труда. Государственной премией Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся гуманитарные достижения.

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