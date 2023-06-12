https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/dvukh-grazhdan-abkhazii-prigovorili-k-16-godam-lisheniya-svobody-za-sbyt-narkotikov--1046293640.html
Двух граждан Абхазии приговорили к 16 годам лишения свободы за сбыт наркотиков
Двух граждан Абхазии приговорили к 16 годам лишения свободы за сбыт наркотиков
В течение 15 рабочих дней со дня вручения полной версии приговора стороны вправе обжаловать приговор в вышестоящий суд. 12.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-12T18:40+0300
2023-06-12T18:40+0300
2023-06-12T19:33+0300
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Гудаутский районный суд приговорил двух граждан Абхазии Тамаза Бебия и Бадру Абшилава к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает Генпрокуратура республики. Они также должны заплатить штраф по 700 тысяч рублей в доход государства. Свою вину полностью признал Тамаз Бебия. Бебия и Абшилава считаются невиновными до вступления обвинительного приговора в законную силу.
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абхазия, мвд абхазии, суд, генеральная прокуратура абхазии, наркотики
абхазия, мвд абхазии, суд, генеральная прокуратура абхазии, наркотики
Двух граждан Абхазии приговорили к 16 годам лишения свободы за сбыт наркотиков
18:40 12.06.2023 (обновлено: 19:33 12.06.2023)
В течение 15 рабочих дней со дня вручения полной версии приговора стороны вправе обжаловать приговор в вышестоящий суд.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Гудаутский районный суд приговорил двух граждан Абхазии Тамаза Бебия и Бадру Абшилава к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает Генпрокуратура республики.
Они также должны заплатить штраф по 700 тысяч рублей в доход государства.
Бебия и Абшилава обвиняются в незаконном хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере - 5,397 грамм метадона и 4,948 грамм мефедрона.
Свою вину полностью признал Тамаз Бебия.
Бебия и Абшилава считаются невиновными до вступления обвинительного приговора в законную силу.