https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/dvukh-grazhdan-abkhazii-prigovorili-k-16-godam-lisheniya-svobody-za-sbyt-narkotikov--1046293640.html

Двух граждан Абхазии приговорили к 16 годам лишения свободы за сбыт наркотиков

Двух граждан Абхазии приговорили к 16 годам лишения свободы за сбыт наркотиков

В течение 15 рабочих дней со дня вручения полной версии приговора стороны вправе обжаловать приговор в вышестоящий суд. 12.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-12T18:40+0300

2023-06-12T18:40+0300

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Гудаутский районный суд приговорил двух граждан Абхазии Тамаза Бебия и Бадру Абшилава к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает Генпрокуратура республики. Они также должны заплатить штраф по 700 тысяч рублей в доход государства. Свою вину полностью признал Тамаз Бебия. Бебия и Абшилава считаются невиновными до вступления обвинительного приговора в законную силу.

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