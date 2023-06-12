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Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане
Сильвио Берлускони в пятницу был госпитализирован в миланскую клинику. 12.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-12T11:50+0300
2023-06-12T11:50+0300
2023-06-12T12:26+0300
италия
сильвио берлускони
в мире
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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони скончался в миланской клинике San Raffaele на 87-м году жизни, сообщила газета Corriere della Sera.Берлускони был госпитализирован во второй половине дня в пятницу, всего через три недели после того, как он выписался из больницы.
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италия, сильвио берлускони, в мире
италия, сильвио берлускони, в мире
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане
11:50 12.06.2023 (обновлено: 12:26 12.06.2023)
Сильвио Берлускони в пятницу был госпитализирован в миланскую клинику.
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони скончался в миланской клинике San Raffaele на 87-м году жизни, сообщила газета Corriere della Sera.
Берлускони был госпитализирован во второй половине дня в пятницу, всего через три недели после того, как он выписался из больницы.