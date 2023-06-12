https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/eks-premer-italii-silvio-berluskoni-skonchalsya-v-bolnitse-v-milane-1046280339.html

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане

Сильвио Берлускони в пятницу был госпитализирован в миланскую клинику. 12.06.2023, Sputnik Абхазия

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италия

сильвио берлускони

в мире

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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони скончался в миланской клинике San Raffaele на 87-м году жизни, сообщила газета Corriere della Sera.Берлускони был госпитализирован во второй половине дня в пятницу, всего через три недели после того, как он выписался из больницы.

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италия, сильвио берлускони, в мире