https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/grazhdan-abkhazii-pogibshikh-v-svo-nagradili-georgievskimi-krestami-dnr-posmertno-1046282486.html

Граждан Абхазии, погибших в СВО, наградили "Георгиевскими крестами" посмертно

Граждан Абхазии, погибших в СВО, наградили "Георгиевскими крестами" посмертно

Награды вручили семьям погибших на Донбассе – Олега Бебия, Даура Чкония, Романа Джения и Василия Пустоселова. 12.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-12T12:25+0300

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СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Четыре выходца из Абхазии, погибшие в ходе специальной военной операции на Украине, награждены "Георгиевскими крестами ДНР" посмертно. Церемония прошла в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме. Награды вручили семьям бойцов.По словам Мироненко, награда "Георгиевские кресты ДНР" была основана в 2015 году на Донбассе."У нас всего две степени. Одна степень солдатская – это серебряный крест, и серебряный крест с позолотой – это то, что мы вручили сегодня семьям погибших ребят", – добавил он."Георгиевскими крестами ДНР" наградили 36 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, а также троих волонтеров, которые оказывают помощь Единому общественному штабу поддержки Донбасса.

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