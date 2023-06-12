https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/grazhdan-abkhazii-pogibshikh-v-svo-nagradili-georgievskimi-krestami-dnr-posmertno-1046282486.html
Граждан Абхазии, погибших в СВО, наградили "Георгиевскими крестами" посмертно
Граждан Абхазии, погибших в СВО, наградили "Георгиевскими крестами" посмертно
Награды вручили семьям погибших на Донбассе – Олега Бебия, Даура Чкония, Романа Джения и Василия Пустоселова. 12.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-12T12:25+0300
2023-06-12T12:25+0300
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СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Четыре выходца из Абхазии, погибшие в ходе специальной военной операции на Украине, награждены "Георгиевскими крестами ДНР" посмертно. Церемония прошла в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме. Награды вручили семьям бойцов.По словам Мироненко, награда "Георгиевские кресты ДНР" была основана в 2015 году на Донбассе."У нас всего две степени. Одна степень солдатская – это серебряный крест, и серебряный крест с позолотой – это то, что мы вручили сегодня семьям погибших ребят", – добавил он."Георгиевскими крестами ДНР" наградили 36 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, а также троих волонтеров, которые оказывают помощь Единому общественному штабу поддержки Донбасса.
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днр, донбасс, абхазия, россия
Граждан Абхазии, погибших в СВО, наградили "Георгиевскими крестами" посмертно
12:25 12.06.2023 (обновлено: 12:37 12.06.2023)
Награды вручили семьям погибших на Донбассе – Олега Бебия, Даура Чкония, Романа Джения и Василия Пустоселова.
СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Четыре выходца из Абхазии, погибшие в ходе специальной военной операции на Украине, награждены "Георгиевскими крестами ДНР" посмертно.
Церемония прошла в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме. Награды вручили семьям бойцов.
"В День Российской Федерации мы вручили награды семьям погибших на Донбассе ребят – это четыре бойца. Они выполнили свой интернациональный долг, защитив не только Россию, но и защитив Абхазию", – сказал атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, руководитель Единого общественного штаба поддержки Донбасса Вадим Мироненко.
По словам Мироненко, награда "Георгиевские кресты ДНР" была основана в 2015 году на Донбассе.
"У нас всего две степени. Одна степень солдатская – это серебряный крест, и серебряный крест с позолотой – это то, что мы вручили сегодня семьям погибших ребят", – добавил он.
"Георгиевскими крестами ДНР" наградили 36 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, а также троих волонтеров, которые оказывают помощь Единому общественному штабу поддержки Донбасса.