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Хазириши о первых "Ласточках": эпохальное событие для Абхазии
Хазириши о первых "Ласточках": эпохальное событие для Абхазии
О том, как электропоезд "Ласточка" разгрузит транспортные артерии Абхазии, каковы дальнейшие планы железнодорожников, в интервью радио Sputnik рассказал... 12.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-12T12:51+0300
2023-06-12T12:51+0300
2023-06-12T12:51+0300
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Хазириши о первых "Ласточках": эпохальное событие для Абхазии
Хазириши о первых "Ласточках": эпохальное событие для Абхазии
Электропоезд "Ласточка" впервые прибыл по рабочему графику в Гагру в четверг, 8 июня.Поезд движется по территории республики в среднем со скоростью 60 километров в час. "У нас ему пока негде разогнаться. В будущем, на втором этапе, когда будем проводить работы, чтобы продлить полигон курсирования до станции "Сухум", можно на некоторых участках установить скорость в пределах 80-100 километров в час", - рассказал Хазириши. Он считает, что в летние месяцы загрузка этих электричек будет на уровне 90 процентов. Они смогут решить проблемы с очередями на границе. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, транспорт, абхазская железная дорога, ржд, россия, аудио
подкасты, абхазия, транспорт, абхазская железная дорога, ржд, россия, аудио
Хазириши о первых "Ласточках": эпохальное событие для Абхазии
О том, как электропоезд "Ласточка" разгрузит транспортные артерии Абхазии, каковы дальнейшие планы железнодорожников, в интервью радио Sputnik рассказал помощник генерального директора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши.
Электропоезд "Ласточка" впервые прибыл по рабочему графику в Гагру в четверг, 8 июня.
Поезд движется по территории республики в среднем со скоростью 60 километров в час.
"У нас ему пока негде разогнаться. В будущем, на втором этапе, когда будем проводить работы, чтобы продлить полигон курсирования до станции "Сухум", можно на некоторых участках установить скорость в пределах 80-100 километров в час", - рассказал Хазириши.
Он считает, что в летние месяцы загрузка этих электричек будет на уровне 90 процентов. Они смогут решить проблемы с очередями на границе.