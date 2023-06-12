https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/mira-i-protsvetaniya-den-rossii-otmetili-v-abkhazii-1046294760.html

"Мира и процветания": День России отметили в Абхазии

"Мира и процветания": День России отметили в Абхазии

Прием по случаю празднования Дня России состоялся в Посольстве России в Абхазии 12 июня. 12.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-12T20:10+0300

2023-06-12T20:10+0300

2023-06-12T20:46+0300

в абхазии

россия

абхазия

политика

посольство рф в абхазии

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0c/1046295440_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_879f21c1aa54bfcbbfa95b8b67c07a3b.png

Участие в торжестве принял президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководители министерств и ведомств.Аслан Бжания отметил, что у Абхазии и России с давних пор сложились особые, ставшие стратегическими и союзническими, отношения."Народ Абхазии, руководство республики и я лично благодарны вам за вашу работу и вклад в укрепление нашей крепкой дружбы и добрососедства. Пользуясь представившейся возможностью, в этот праздничный день желаю вам и всем гражданам России мира и процветания, благополучия и преумножения достижений Отечества", - сказал он.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что признание 26 августа 2008 года суверенитета и независимости республики стало отправной точкой нынешнего этапа активного взаимодействия государств и братских народов.

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, абхазия, политика, посольство рф в абхазии, видео, мультимедиа, видео