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"Мира и процветания": День России отметили в Абхазии
"Мира и процветания": День России отметили в Абхазии
Прием по случаю празднования Дня России состоялся в Посольстве России в Абхазии 12 июня. 12.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-12T20:10+0300
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Участие в торжестве принял президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководители министерств и ведомств.Аслан Бжания отметил, что у Абхазии и России с давних пор сложились особые, ставшие стратегическими и союзническими, отношения."Народ Абхазии, руководство республики и я лично благодарны вам за вашу работу и вклад в укрепление нашей крепкой дружбы и добрососедства. Пользуясь представившейся возможностью, в этот праздничный день желаю вам и всем гражданам России мира и процветания, благополучия и преумножения достижений Отечества", - сказал он.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что признание 26 августа 2008 года суверенитета и независимости республики стало отправной точкой нынешнего этапа активного взаимодействия государств и братских народов.
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россия, абхазия, политика, посольство рф в абхазии, видео, мультимедиа, видео
россия, абхазия, политика, посольство рф в абхазии, видео, мультимедиа, видео
"Мира и процветания": День России отметили в Абхазии
20:10 12.06.2023 (обновлено: 20:46 12.06.2023)
Прием по случаю празднования Дня России состоялся в Посольстве России в Абхазии 12 июня.
Участие в торжестве принял президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководители министерств и ведомств.
Аслан Бжания отметил, что у Абхазии и России с давних пор сложились особые, ставшие стратегическими и союзническими, отношения.
"Народ Абхазии, руководство республики и я лично благодарны вам за вашу работу и вклад в укрепление нашей крепкой дружбы и добрососедства. Пользуясь представившейся возможностью, в этот праздничный день желаю вам и всем гражданам России мира и процветания, благополучия и преумножения достижений Отечества", - сказал он.
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что признание 26 августа 2008 года суверенитета и независимости республики стало отправной точкой нынешнего этапа активного взаимодействия государств и братских народов.