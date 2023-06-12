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Мироненко о помощи Донбассу в Абхазии: люди встали, "нажали на педаль" и идут до конца

Мироненко о помощи Донбассу в Абхазии: люди встали, "нажали на педаль" и идут до конца

В эфире радио Sputnik о работе Единого штаба поддержки и помощи Донбассу в Абхазии рассказали руководитель штаба Вадим Мироненко и председатель Общественного... 12.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-12T15:52+0300

2023-06-12T15:52+0300

2023-06-12T16:18+0300

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Мироненко о помощи Донбассу в Абхазии: люди встали, нажали на педаль и идут до конца Мироненко о помощи Донбассу в Абхазии: люди встали, нажали на педаль и идут до конца

12 июня отмечается День России – праздник национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Российской Федерации. Дню России была посвящена пресс-конференция в Sputnik Абхазия. Речь шла о деятельности Единого штаба поддержки и помощи Донбассу в Абхазии. О том, что удалось сделать штабу для поддержки новых регионов России, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель штаба Вадим Мироненко и председатель Общественного объединения "Русская община Абхазии" Роман Рязанцев. С мая 2014 года был открыт штаб, напомнил Мироненко. "Есть люди, которые помогают, есть простые граждане. Не скажу, что стоит очередь, но люди в основном простые, "крестьянские дети" идут. За десять лет эти люди уже стали нашими друзьями. Они помогают безвозмездно, никто не получает никаких наград, разве что благодарности, награды, которые были рождены за это время на Донбассе. Нашими организациями тоже была учреждена международная награда – Звезда героев волонтерского и общественного труда. Такой в мире не было. По сегодняшний день по всему миру ей награждено 38 человек. Но эти люди делали работу, за которую их в будущем никто не поблагодарит, не за вознаграждение. Они встали, "нажали на педаль" и идут до конца", – сказал Мироненко. Общественное объединение "Русская община Абхазии" в 2018 году подключилось к данной работе. "Уже сложилась команда единомышленников, которые постоянно, системно этим занимаются. Это не хаотичный процесс. Появляются и отделения. Все больше людей, а главное, молодежь Абхазии стала проявлять активный интерес в этом направлении. Кто-то хочет поехать защищать русский мир на Донбассе", – рассказал Рязанцев. Подробности слушайте в аудиофайле.

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