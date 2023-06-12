https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/ostorozhno-spoyler-kak-poyavilis-serialy-i-kakie-iz-nikh-v-tope-1046211333.html

Осторожно, спойлер: как появились сериалы и какие из них в топе

Осторожно, спойлер: как появились сериалы и какие из них в топе

Об истории создания многосерийных фильмов в программе "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik. 12.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-12T11:35+0300

2023-06-12T11:35+0300

2023-06-12T11:36+0300

радио

кино

сериалы

осторожно, спойлер

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/07/1046211454_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_d4c0e7e1b888fa983852054ca5c8cf79.jpg

Осторожно, спойлер: как появились сериалы и какие из них в топе Осторожно, спойлер: как появились сериалы и какие из них в топе

Кинорежиссер Даут Логуа стал гостем очередного выпуска передачи "Осторожно, спойлер!". Вместе с ним ведущие Ирина Турава и Артур Гагулия поговорили об истории создания сериалов и составили свой рейтинг любимых многосерийных фильмов.Подробности слушайте в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

кино, сериалы, осторожно, спойлер , подкасты, аудио