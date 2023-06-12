https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/ostorozhno-spoyler-kak-poyavilis-serialy-i-kakie-iz-nikh-v-tope-1046211333.html
Осторожно, спойлер: как появились сериалы и какие из них в топе
Осторожно, спойлер: как появились сериалы и какие из них в топе
Об истории создания многосерийных фильмов в программе "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik. 12.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-12T11:35+0300
2023-06-12T11:35+0300
2023-06-12T11:36+0300
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Осторожно, спойлер: как появились сериалы и какие из них в топе
Осторожно, спойлер: как появились сериалы и какие из них в топе
Кинорежиссер Даут Логуа стал гостем очередного выпуска передачи "Осторожно, спойлер!". Вместе с ним ведущие Ирина Турава и Артур Гагулия поговорили об истории создания сериалов и составили свой рейтинг любимых многосерийных фильмов.Подробности слушайте в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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кино, сериалы, осторожно, спойлер , подкасты, аудио
кино, сериалы, осторожно, спойлер , подкасты, аудио
Осторожно, спойлер: как появились сериалы и какие из них в топе
11:35 12.06.2023 (обновлено: 11:36 12.06.2023)
Об истории создания многосерийных фильмов в программе "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik.
Кинорежиссер Даут Логуа стал гостем очередного выпуска передачи "Осторожно, спойлер!". Вместе с ним ведущие Ирина Турава и Артур Гагулия поговорили об истории создания сериалов и составили свой рейтинг любимых многосерийных фильмов.
Подробности слушайте в аудиофайле
.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.