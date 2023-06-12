https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/prezident-spravedlivoy-pomoschi-doktora-lizy-nazvala-svo-pravozaschitnoy-operatsiey-1046292216.html
Президент "Справедливой помощи доктора Лизы" назвала СВО правозащитной операцией
Президент "Справедливой помощи доктора Лизы" назвала СВО правозащитной операцией
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Специальная военная операция – это правозащитная операция, потому что на протяжении девяти лет люди на Донбассе, в том числе дети... 12.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-12T17:15+0300
2023-06-12T17:15+0300
2023-06-12T18:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
донбасс
россия
правозащитники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0c/1046292047_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a0fe8b2d03ac7cf1c3349e90af32e15.jpg
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Специальная военная операция – это правозащитная операция, потому что на протяжении девяти лет люди на Донбассе, в том числе дети, подвергались постоянным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины, заявила член Совета по правам человека при президенте РФ, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.Она рассказала, что мирные люди на Донбассе подвергаются постоянным обстрелам со стороны ВСУ уже девять лет."Я свидетельствую, что на Донбассе от снарядов ВСУ погибают дети, дети получают ранения, и это не единичные случаи, их сотни", – рассказала правозащитница.Она отметила "двойную мораль" тех, кто не защищал людей Донбасса на протяжении всех этих лет.
донбасс
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0c/1046292047_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acdfe45757a1c5702c35d55acc0e0ca7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
донбасс, россия, правозащитники
донбасс, россия, правозащитники
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Специальная военная операция – это правозащитная операция, потому что на протяжении девяти лет люди на Донбассе, в том числе дети, подвергались постоянным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины, заявила член Совета по правам человека при президенте РФ, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.
"Меня часто спрашивают, как я отношусь к специальной военной операции. Я далека от политики, но, часто бывая на Донбассе, я считаю СВО правозащитной операцией. И я считаю, что другого пути у России не было", – сказала Демичева в ходе церемонии награждения лауреатов Государственной премии РФ.
Она рассказала, что мирные люди на Донбассе подвергаются постоянным обстрелам со стороны ВСУ уже девять лет.
"Я свидетельствую, что на Донбассе от снарядов ВСУ погибают дети, дети получают ранения, и это не единичные случаи, их сотни", – рассказала правозащитница.
Она отметила "двойную мораль" тех, кто не защищал людей Донбасса на протяжении всех этих лет.