https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/prezident-spravedlivoy-pomoschi-doktora-lizy-nazvala-svo-pravozaschitnoy-operatsiey-1046292216.html

Президент "Справедливой помощи доктора Лизы" назвала СВО правозащитной операцией

Президент "Справедливой помощи доктора Лизы" назвала СВО правозащитной операцией

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Специальная военная операция – это правозащитная операция, потому что на протяжении девяти лет люди на Донбассе, в том числе дети... 12.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-12T17:15+0300

2023-06-12T17:15+0300

2023-06-12T18:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

донбасс

россия

правозащитники

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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Специальная военная операция – это правозащитная операция, потому что на протяжении девяти лет люди на Донбассе, в том числе дети, подвергались постоянным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины, заявила член Совета по правам человека при президенте РФ, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.Она рассказала, что мирные люди на Донбассе подвергаются постоянным обстрелам со стороны ВСУ уже девять лет."Я свидетельствую, что на Донбассе от снарядов ВСУ погибают дети, дети получают ранения, и это не единичные случаи, их сотни", – рассказала правозащитница.Она отметила "двойную мораль" тех, кто не защищал людей Донбасса на протяжении всех этих лет.

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