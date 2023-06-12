https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/prodlen-priem-zayavok-na-konkurs-sredi-selskoy-molodezhi-alshara-1046284083.html
Продлен прием заявок на конкурс среди сельской молодежи "Ҳалшара"
Продлен прием заявок на конкурс среди сельской молодежи "Ҳалшара"
Победителям купят оборудование для работы — запрашиваемая сумма не должна превышать 200 тысяч рублей. 12.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-12T13:40+0300
2023-06-12T13:40+0300
2023-06-12T14:24+0300
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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. До 30 июня продлен прием заявок на Республиканский конкурс среди сельской молодежи "Ҳалшара".Возрастной предел также снизили – в конкурсе могут участвовать молодые люди от 14 до 30 лет, проживающие в сельской местности и занимающиеся ремеслом. Максимальная запрашивая сумма не должна превышать 200 000 рублей.На сайте Госкомитета по спорту можно ознакомиться с подробной информацией. Заявки принимаются на почту gosmolsport@mail.ru или по телефону + 7 (840) 226 47 23.
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молодежь, абхазия, село
Продлен прием заявок на конкурс среди сельской молодежи "Ҳалшара"
13:40 12.06.2023 (обновлено: 14:24 12.06.2023)
Победителям купят оборудование для работы — запрашиваемая сумма не должна превышать 200 тысяч рублей.
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. До 30 июня продлен прием заявок на Республиканский конкурс среди сельской молодежи "Ҳалшара".
Возрастной предел также снизили – в конкурсе могут участвовать молодые люди от 14 до 30 лет, проживающие в сельской местности и занимающиеся ремеслом.
"Целью конкурса является выявление и поддержка сельской молодежи, которая занимается национальным предпринимательством, для улучшения уровня жизни сельской молодежи и продвижения идей трудолюбия и патриотизма в молодежной среде", – говорится в сообщении Госкомспорта.
Максимальная запрашивая сумма не должна превышать 200 000 рублей.
На сайте Госкомитета по спорту можно ознакомиться с подробной информацией. Заявки принимаются на почту gosmolsport@mail.ru
или по телефону + 7 (840) 226 47 23.