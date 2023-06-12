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Россиянка заявила в милицию об изнасиловании
Россиянка заявила в милицию об изнасиловании
Материалы дела переданы в прокуратуру Гудаутского района на основе заявления об изнасиловании гражданки России. 12.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-12T14:25+0300
2023-06-12T14:25+0300
2023-06-12T17:12+0300
в абхазии
гудаутский район
милиция
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абхазия
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ГУДАУТА, 12 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Гражданка России подала заявление об изнасиловании в Гудаутское РОВД, сообщил на еженедельном совещании в администрации района начальник милиции Зосма Гицба. Он уточнил, что заявление россиянки приняли, для выяснения обстоятельств в милицию доставили мужчину, чье имя она назвала. Гражданка Российской Федерации подала заявление об изнасиловании утром в субботу, 10 июня.
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гудаутский район, милиция, мвд абхазии, абхазия, россия
гудаутский район, милиция, мвд абхазии, абхазия, россия
Россиянка заявила в милицию об изнасиловании
14:25 12.06.2023 (обновлено: 17:12 12.06.2023)
Материалы дела переданы в прокуратуру Гудаутского района на основе заявления об изнасиловании гражданки России.
ГУДАУТА, 12 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Гражданка России подала заявление об изнасиловании в Гудаутское РОВД, сообщил на еженедельном совещании в администрации района начальник милиции Зосма Гицба.
Он уточнил, что заявление россиянки приняли, для выяснения обстоятельств в милицию доставили мужчину, чье имя она назвала.
"Материал собран и передан в прокуратуру. Этой работе сопутствует много процедур, в том числе заявительница должна пройти медицинскую экспертизу. На основе полученных данных в результате следствия прокуратура определит дальнейшие действия", – отметил он.
Гражданка Российской Федерации подала заявление об изнасиловании утром в субботу, 10 июня.