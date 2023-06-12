https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/rossiyanka-zayavila-v-militsiyu-ob-iznasilovanii-1046286006.html

Россиянка заявила в милицию об изнасиловании

Россиянка заявила в милицию об изнасиловании

Материалы дела переданы в прокуратуру Гудаутского района на основе заявления об изнасиловании гражданки России. 12.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-12T14:25+0300

2023-06-12T14:25+0300

2023-06-12T17:12+0300

в абхазии

гудаутский район

милиция

мвд абхазии

абхазия

россия

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ГУДАУТА, 12 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Гражданка России подала заявление об изнасиловании в Гудаутское РОВД, сообщил на еженедельном совещании в администрации района начальник милиции Зосма Гицба. Он уточнил, что заявление россиянки приняли, для выяснения обстоятельств в милицию доставили мужчину, чье имя она назвала. Гражданка Российской Федерации подала заявление об изнасиловании утром в субботу, 10 июня.

гудаутский район

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гудаутский район, милиция, мвд абхазии, абхазия, россия