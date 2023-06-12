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Вице-премьер России чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном
Вице-премьер России чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном
В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции, начался нерегулируемый сброс воды. Власти Херсонской области объявили... 12.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-12T09:35+0300
2023-06-12T09:35+0300
2023-06-12T11:37+0300
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денис мантуров
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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров находился в Херсонской области на том месте, по которому через несколько минут после его отъезда нанесли удар украинские войска, сообщили РИА Новости в ведомстве.На вопрос, действительно ли министр был в том месте, которое ВСУ впоследствии обстреляли британскими ракетами Storm Shadow, представитель ведомства ответил утвердительно. Таким образом, он подтвердил ранее появившуюся в Telegram-каналах информацию.После того как стало известно о пребывании Мантурова в Херсонской области, украинские паблики разразились угрозами "достать" вице-премьера при его следующем визите.
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денис мантуров, россия, украина, херсонская область
денис мантуров, россия, украина, херсонская область
Вице-премьер России чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном
09:35 12.06.2023 (обновлено: 11:37 12.06.2023)
В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции, начался нерегулируемый сброс воды. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.
СУХУМ, 12 июн – Sputnik
. Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров находился в Херсонской области на том месте, по которому через несколько минут после его отъезда нанесли удар украинские войска, сообщили РИА Новости
в ведомстве.
"Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием", — сказали агентству в Минпромторге.
На вопрос, действительно ли министр был в том месте, которое ВСУ впоследствии обстреляли британскими ракетами Storm Shadow, представитель ведомства ответил утвердительно. Таким образом, он подтвердил ранее появившуюся в Telegram-каналах информацию.
После того как стало известно о пребывании Мантурова в Херсонской области, украинские паблики разразились угрозами "достать" вице-премьера при его следующем визите.