https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/vitse-premer-rossii-chut-ne-popal-pod-obstrel-vsu-pod-khersonom-1046277267.html

Вице-премьер России чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном

Вице-премьер России чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном

В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции, начался нерегулируемый сброс воды. Власти Херсонской области объявили... 12.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-12T09:35+0300

2023-06-12T09:35+0300

2023-06-12T11:37+0300

военная спецоперация рф в донбассе

денис мантуров

россия

украина

херсонская область

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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров находился в Херсонской области на том месте, по которому через несколько минут после его отъезда нанесли удар украинские войска, сообщили РИА Новости в ведомстве.На вопрос, действительно ли министр был в том месте, которое ВСУ впоследствии обстреляли британскими ракетами Storm Shadow, представитель ведомства ответил утвердительно. Таким образом, он подтвердил ранее появившуюся в Telegram-каналах информацию.После того как стало известно о пребывании Мантурова в Херсонской области, украинские паблики разразились угрозами "достать" вице-премьера при его следующем визите.

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денис мантуров, россия, украина, херсонская область