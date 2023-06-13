https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/avidzba-rasskazal-kak-reshaetsya-vopros-s-vyvozom-musora-v-sukhume--1046304875.html
Авидзба рассказал, как решается вопрос с вывозом мусора в Сухуме
Авидзба рассказал, как решается вопрос с вывозом мусора в Сухуме
Заместитель главы департамента ЖКХ Сухума Руслан Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал, какова ситуация на временной мусорной свалке в столице после пожара... 13.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-13T17:22+0300
2023-06-13T17:22+0300
2023-06-13T17:22+0300
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Авидзба рассказал, как решается вопрос с вывозом мусора в Сухуме
Авидзба рассказал, как решается вопрос с вывозом мусора в Сухуме
Заместитель главы департамента ЖКХ Сухума Руслан Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал, какова ситуация на временной мусорной свалке в столице после пожара, как решается вопрос с своевременном вывозом мусора и какие планы у коммунального хозяйства по мусорной реформе.Свалка в Новом районе будет полностью избавляться от мусора, который там находится, сказал Авидзба в интервью."Сейчас мусор практически туда не поступает, за исключением тех машин, которые связаны с опустошением мусоропровода многоэтажных домов. Этим делом занимаются не те мусоровозы, которые напрямую вывозят мусор в Гал, а маленькие. Мы физически не успели бы очищать все мусоропроводы. Только такой мусор свозится в Новый район, и это до той поры, пока в Гулрыпше не откроется полигон", – сказал Авидзба.Заместитель главы департамента ЖКХ Сухума подчеркнул, что без поддержки населения решить вопрос своевременного вывоза мусора сложно будет. Авидзба рассказал о планах коммунального хозяйства по мусорной реформе.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, мусорный полигон, мусор, аудио
подкасты, мусорный полигон, мусор, аудио
Заместитель главы департамента ЖКХ Сухума Руслан Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал, какова ситуация на временной мусорной свалке в столице после пожара, как решается вопрос с своевременном вывозом мусора и какие планы у коммунального хозяйства по мусорной реформе.
Свалка в Новом районе будет полностью избавляться от мусора, который там находится, сказал Авидзба в интервью.
"Сейчас мусор практически туда не поступает, за исключением тех машин, которые связаны с опустошением мусоропровода многоэтажных домов. Этим делом занимаются не те мусоровозы, которые напрямую вывозят мусор в Гал, а маленькие. Мы физически не успели бы очищать все мусоропроводы. Только такой мусор свозится в Новый район, и это до той поры, пока в Гулрыпше не откроется полигон", – сказал Авидзба.
Заместитель главы департамента ЖКХ Сухума подчеркнул, что без поддержки населения решить вопрос своевременного вывоза мусора сложно будет. Авидзба рассказал о планах коммунального хозяйства по мусорной реформе.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.