https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/khadzharat-dzhopua-priznan-vinovnym-v-ubiystve-zhitelnitsy-sukhuma-1046297809.html

Хаджарат Джопуа признан виновным в убийстве жительницы Сухума

Хаджарат Джопуа признан виновным в убийстве жительницы Сухума

Наказанием за умышленное убийство суд назначил девять лет заключения в колонии строгого режима. 13.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-13T11:05+0300

2023-06-13T11:05+0300

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Сухумский городской суд признал Хаджарата Джопуа виновным в умышленном убийстве жительницы столицы Раисы Оганян. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. Джопуа приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Свою вину он не признал.Убийство произошло 20 сентября 2020 года. Согласно версии следствия, Хаджарат Джопуа выполнял работы по очистке приусадебного участка 80-летней Оганян, во время которых срубил два фруктовых дерева. Из-за этого между ним и хозяйкой дома вспыхнул конфликт. Оганян направилась в дом, а Джопуа, подобрав во дворе палку, пошел за ней следом. Уточняется, что он нанес ей множественные удары. Женщина, согласно заключению эксперта, скончалась от острой кровопотери в результате переломов ребер и двойного перелома нижней челюсти.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200923/Delo-ob-umyshlennom-ubiystve-zhenschiny-zavela-prokuratura-Sukhuma-1030989627.html

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