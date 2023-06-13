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Хаджарат Джопуа признан виновным в убийстве жительницы Сухума
Хаджарат Джопуа признан виновным в убийстве жительницы Сухума
Наказанием за умышленное убийство суд назначил девять лет заключения в колонии строгого режима. 13.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-13T11:05+0300
2023-06-13T11:05+0300
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Сухумский городской суд признал Хаджарата Джопуа виновным в умышленном убийстве жительницы столицы Раисы Оганян. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. Джопуа приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Свою вину он не признал.Убийство произошло 20 сентября 2020 года. Согласно версии следствия, Хаджарат Джопуа выполнял работы по очистке приусадебного участка 80-летней Оганян, во время которых срубил два фруктовых дерева. Из-за этого между ним и хозяйкой дома вспыхнул конфликт. Оганян направилась в дом, а Джопуа, подобрав во дворе палку, пошел за ней следом. Уточняется, что он нанес ей множественные удары. Женщина, согласно заключению эксперта, скончалась от острой кровопотери в результате переломов ребер и двойного перелома нижней челюсти.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200923/Delo-ob-umyshlennom-ubiystve-zhenschiny-zavela-prokuratura-Sukhuma-1030989627.html
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Хаджарат Джопуа признан виновным в убийстве жительницы Сухума
11:05 13.06.2023 (обновлено: 11:40 13.06.2023)
Наказанием за умышленное убийство суд назначил девять лет заключения в колонии строгого режима.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik.
Сухумский городской суд признал Хаджарата Джопуа виновным в умышленном убийстве жительницы столицы Раисы Оганян. Об этом сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.
Джопуа приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Свою вину он не признал.
Убийство произошло 20 сентября 2020 года. Согласно версии следствия, Хаджарат Джопуа выполнял работы по очистке приусадебного участка 80-летней Оганян, во время которых срубил два фруктовых дерева.
Из-за этого между ним и хозяйкой дома вспыхнул конфликт. Оганян направилась в дом, а Джопуа, подобрав во дворе палку, пошел за ней следом. Уточняется, что он нанес ей множественные удары. Женщина, согласно заключению эксперта, скончалась от острой кровопотери в результате переломов ребер и двойного перелома нижней челюсти.