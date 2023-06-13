https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/khvartskiya-o-pobede-na-kinokonkurse-v-londone-ne-bylo-opravdaniy-ne-poprobovat--1046284187.html
Хварцкия о победе на киноконкурсе в Лондоне: не было оправданий не попробовать
Хварцкия о победе на киноконкурсе в Лондоне: не было оправданий не попробовать
О работе над короткометражном роликом для конкурса и о своей учебе в Лондонской академии кино в эфире радио Sputnik рассказала абхазский режиссер и фотограф... 13.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-13T09:32+0300
2023-06-13T09:32+0300
2023-06-13T10:06+0300
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Хварцкия о победе на киноконкурсе в Лондоне: не было оправданий не попробовать
Хварцкия о победе на киноконкурсе в Лондоне: не было оправданий не попробовать
Короткометражный ролик абхазского режиссера Илоны Хварцкия занял первое место в номинации "Рекламный ролик для Adidas" и вошел в тройку лучших работ на конкурсе студенческой рекламы NAHEMI/Kodak Commercial Awards."Победа не была ожидаема. Когда объявили конкурс, были каникулы, у нас был доступ к оборудованию и пленки, нам выдавали все для работы, и ты думаешь, почему бы нет, почему бы не поснимать на пленку для опыта. Не было оправданий не попробовать что-то. Когда мы прошли в зал и посмотрели все работы, поняли, что много качественных. Мы не рассчитывали на то, что нас объявят", – сказала Хварцкия.Илона рассказала, что понравилось жюри в работе и как проходит учеба в Лондонской академии."Стипендия, по которой я учусь в Лондоне, каждый год объявляется в Абхазии. Молодые люди могут подавать на нее и открывать огромные возможности для самореализации. Для нашей страны это одна из немногих возможностей отправлять студентов учиться за рубеж. Это все имеет эффект на имидж нашей страны. Мне кажется, из таких маленьких шагов складываются дальнейшие успешные истории, которыми нас запомнят в мире", – отметила Хварцкия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, кино, учеба, аудио
подкасты, кино, учеба, аудио
Хварцкия о победе на киноконкурсе в Лондоне: не было оправданий не попробовать
09:32 13.06.2023 (обновлено: 10:06 13.06.2023)
О работе над короткометражном роликом для конкурса и о своей учебе в Лондонской академии кино в эфире радио Sputnik рассказала абхазский режиссер и фотограф Илона Хварцкия.
Короткометражный ролик абхазского режиссера Илоны Хварцкия занял первое место в номинации "Рекламный ролик для Adidas" и вошел в тройку лучших работ на конкурсе студенческой рекламы NAHEMI/Kodak Commercial Awards.
"Победа не была ожидаема. Когда объявили конкурс, были каникулы, у нас был доступ к оборудованию и пленки, нам выдавали все для работы, и ты думаешь, почему бы нет, почему бы не поснимать на пленку для опыта. Не было оправданий не попробовать что-то. Когда мы прошли в зал и посмотрели все работы, поняли, что много качественных. Мы не рассчитывали на то, что нас объявят", – сказала Хварцкия.
Илона рассказала, что понравилось жюри в работе и как проходит учеба в Лондонской академии.
"Стипендия, по которой я учусь в Лондоне, каждый год объявляется в Абхазии. Молодые люди могут подавать на нее и открывать огромные возможности для самореализации. Для нашей страны это одна из немногих возможностей отправлять студентов учиться за рубеж. Это все имеет эффект на имидж нашей страны. Мне кажется, из таких маленьких шагов складываются дальнейшие успешные истории, которыми нас запомнят в мире", – отметила Хварцкия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.