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Первый урожай: сбор малины и ежевики в Гумисте
Первый урожай: сбор малины и ежевики в Гумисте
Шесть лет назад две семьи, живущие в селе Гумиста Сухумского района, решили заняться выращиванием малины и ежевики. 13.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-13T19:32+0300
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Плантации, на которых растут ягоды, расположены недалеко от столицы. Здесь по-настоящему кипит сельская жизнь – две семьи, решившие создать и продвигать собственное дело, трудятся не покладая рук.Изначально бизнес начинался с малиновых насаждений, затем появилась и ежевика. Решение заняться именно этими видами сельскохозяйственных культур исходило из того, что ягоды пользуются популярностью и хорошо растут в Абхазии.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Первый урожай: сбор малины и ежевики в Гумисте

19:32 13.06.2023
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НовостиTelegram
Шесть лет назад две семьи, живущие в селе Гумиста Сухумского района, решили заняться выращиванием малины и ежевики.
Плантации, на которых растут ягоды, расположены недалеко от столицы. Здесь по-настоящему кипит сельская жизнь – две семьи, решившие создать и продвигать собственное дело, трудятся не покладая рук.
Изначально бизнес начинался с малиновых насаждений, затем появилась и ежевика. Решение заняться именно этими видами сельскохозяйственных культур исходило из того, что ягоды пользуются популярностью и хорошо растут в Абхазии.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Сбор урожая малины и ежевики начался в селе Гумиста Сухумского района.

Сбор урожая малины и ежевики начался в селе Гумиста Сухумского района. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Сбор урожая малины и ежевики начался в селе Гумиста Сухумского района.

© Sputnik / Марианна Кубрава

На плантациях трудятся две трудолюбивые семьи.

На плантациях трудятся две трудолюбивые семьи. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

На плантациях трудятся две трудолюбивые семьи.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Насаждения накрыты теневой сеткой, которая защищает нежные ягоды от прямых солнечных лучей.

Насаждения накрыты теневой сеткой, которая защищает нежные ягоды от прямых солнечных лучей. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Насаждения накрыты теневой сеткой, которая защищает нежные ягоды от прямых солнечных лучей.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Эти кусты дают урожай несколько раз в год.

Эти кусты дают урожай несколько раз в год. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Эти кусты дают урожай несколько раз в год.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Все в семье, от мала до велика, любят лакомиться малинкой.

Все в семье, от мала до велика, любят лакомиться малинкой. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Все в семье, от мала до велика, любят лакомиться малинкой.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Выращивать ягоды сельчане начали шесть лет назад.

Выращивать ягоды сельчане начали шесть лет назад. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Выращивать ягоды сельчане начали шесть лет назад.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Один человек может собрать до сорока килограммов малины и ежевики.

Один человек может собрать до сорока килограммов малины и ежевики. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Один человек может собрать до сорока килограммов малины и ежевики.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Срывать ягоды нужно осторожно и бережно.

Срывать ягоды нужно осторожно и бережно. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Срывать ягоды нужно осторожно и бережно.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Собранное складывают в специальные ящики.

Собранное складывают в специальные ящики. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Собранное складывают в специальные ящики.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Маленькие помощники вносят свою лепту в общее дело.

Маленькие помощники вносят свою лепту в общее дело. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Маленькие помощники вносят свою лепту в общее дело.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Малины на плантациях больше, чем ежевики, так как она больше пользуется спросом.

Малины на плантациях больше, чем ежевики, так как она больше пользуется спросом. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Малины на плантациях больше, чем ежевики, так как она больше пользуется спросом.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Территорию, где высажены ягоды, необходимо регулярно чистить от травы и сорняков.

Территорию, где высажены ягоды, необходимо регулярно чистить от травы и сорняков. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Территорию, где высажены ягоды, необходимо регулярно чистить от травы и сорняков.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Производители говорят, что их продукция очень популярна, и тот, кто купил у них ягоды, обязательно к ним вернется.

Производители говорят, что их продукция очень популярна, и тот, кто купил у них ягоды, обязательно к ним вернется. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Производители говорят, что их продукция очень популярна, и тот, кто купил у них ягоды, обязательно к ним вернется.

© Sputnik / Акоп Кущян

Свое дело они намерены продолжать и расширять, и уже интересуются выращиванием смородины и черешни.

Свое дело они намерены продолжать и расширять, и уже интересуются выращиванием смородины и черешни. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Акоп Кущян

Свое дело они намерены продолжать и расширять, и уже интересуются выращиванием смородины и черешни.

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