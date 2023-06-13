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Первый урожай: сбор малины и ежевики в Гумисте
Первый урожай: сбор малины и ежевики в Гумисте
Шесть лет назад две семьи, живущие в селе Гумиста Сухумского района, решили заняться выращиванием малины и ежевики. 13.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-13T19:32+0300
2023-06-13T19:32+0300
2023-06-13T19:32+0300
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Плантации, на которых растут ягоды, расположены недалеко от столицы. Здесь по-настоящему кипит сельская жизнь – две семьи, решившие создать и продвигать собственное дело, трудятся не покладая рук.Изначально бизнес начинался с малиновых насаждений, затем появилась и ежевика. Решение заняться именно этими видами сельскохозяйственных культур исходило из того, что ягоды пользуются популярностью и хорошо растут в Абхазии.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото
Первый урожай: сбор малины и ежевики в Гумисте
Шесть лет назад две семьи, живущие в селе Гумиста Сухумского района, решили заняться выращиванием малины и ежевики.
Плантации, на которых растут ягоды, расположены недалеко от столицы. Здесь по-настоящему кипит сельская жизнь – две семьи, решившие создать и продвигать собственное дело, трудятся не покладая рук.
Изначально бизнес начинался с малиновых насаждений, затем появилась и ежевика. Решение заняться именно этими видами сельскохозяйственных культур исходило из того, что ягоды пользуются популярностью и хорошо растут в Абхазии.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сбор урожая малины и ежевики начался в селе Гумиста Сухумского района.
Сбор урожая малины и ежевики начался в селе Гумиста Сухумского района.
© Sputnik / Марианна Кубрава
На плантациях трудятся две трудолюбивые семьи.
На плантациях трудятся две трудолюбивые семьи.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Насаждения накрыты теневой сеткой, которая защищает нежные ягоды от прямых солнечных лучей.
Насаждения накрыты теневой сеткой, которая защищает нежные ягоды от прямых солнечных лучей.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Эти кусты дают урожай несколько раз в год.
Эти кусты дают урожай несколько раз в год.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Все в семье, от мала до велика, любят лакомиться малинкой.
Все в семье, от мала до велика, любят лакомиться малинкой.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выращивать ягоды сельчане начали шесть лет назад.
Выращивать ягоды сельчане начали шесть лет назад.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Один человек может собрать до сорока килограммов малины и ежевики.
Один человек может собрать до сорока килограммов малины и ежевики.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Срывать ягоды нужно осторожно и бережно.
Срывать ягоды нужно осторожно и бережно.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Собранное складывают в специальные ящики.
Собранное складывают в специальные ящики.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Маленькие помощники вносят свою лепту в общее дело.
Маленькие помощники вносят свою лепту в общее дело.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Малины на плантациях больше, чем ежевики, так как она больше пользуется спросом.
Малины на плантациях больше, чем ежевики, так как она больше пользуется спросом.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Территорию, где высажены ягоды, необходимо регулярно чистить от травы и сорняков.
Территорию, где высажены ягоды, необходимо регулярно чистить от травы и сорняков.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Производители говорят, что их продукция очень популярна, и тот, кто купил у них ягоды, обязательно к ним вернется.
Производители говорят, что их продукция очень популярна, и тот, кто купил у них ягоды, обязательно к ним вернется.
© Sputnik / Акоп Кущян
Свое дело они намерены продолжать и расширять, и уже интересуются выращиванием смородины и черешни.
Свое дело они намерены продолжать и расширять, и уже интересуются выращиванием смородины и черешни.