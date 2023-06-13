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Первый урожай: сбор малины и ежевики в Гумисте

Первый урожай: сбор малины и ежевики в Гумисте

Шесть лет назад две семьи, живущие в селе Гумиста Сухумского района, решили заняться выращиванием малины и ежевики. 13.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-13T19:32+0300

2023-06-13T19:32+0300

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Плантации, на которых растут ягоды, расположены недалеко от столицы. Здесь по-настоящему кипит сельская жизнь – две семьи, решившие создать и продвигать собственное дело, трудятся не покладая рук.Изначально бизнес начинался с малиновых насаждений, затем появилась и ежевика. Решение заняться именно этими видами сельскохозяйственных культур исходило из того, что ягоды пользуются популярностью и хорошо растут в Абхазии.

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