https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/takie-obstoyatelstva-dautiya-o-besplatnom-detskom-lagere-v-sukhume---1046297629.html

Такие обстоятельства: Даутия о бесплатном детском лагере в Сухуме

Такие обстоятельства: Даутия о бесплатном детском лагере в Сухуме

На базе школы "Альфа" в Сухуме будет организован детский лагерь. О том, как попасть туда, каковы условия пребывания и чем будут заниматься дети, в эфире радио... 13.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-13T12:49+0300

2023-06-13T12:49+0300

2023-06-13T12:49+0300

радио

такие обстоятельства

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отдых

дети

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Такие обстоятельства: Даутия о бесплатном детском лагере в Сухуме Такие обстоятельства: Даутия о бесплатном детском лагере в Сухуме

При полной финансовой поддержке фонда социального страхования и охраны труда на базе школы "Альфа" будет организован детский лагерь. В нем могут принять участие дети от 7 до 13 лет. За один поток, который будет длиться 10 дней, школа примет 160 детей. По словам Даутия, с 19 июня по 11 августа будет организовано четыре потока, а это 640 детей. О том, как будет организован отдых для детей, слушайте в аудиофайле.

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2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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такие обстоятельства, подкасты, отдых, дети, аудио