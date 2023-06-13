https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/takie-obstoyatelstva-dautiya-o-besplatnom-detskom-lagere-v-sukhume---1046297629.html
Такие обстоятельства: Даутия о бесплатном детском лагере в Сухуме
Такие обстоятельства: Даутия о бесплатном детском лагере в Сухуме
На базе школы "Альфа" в Сухуме будет организован детский лагерь. О том, как попасть туда, каковы условия пребывания и чем будут заниматься дети, в эфире радио... 13.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-13T12:49+0300
2023-06-13T12:49+0300
2023-06-13T12:49+0300
радио
такие обстоятельства
подкасты
отдых
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0d/1046297294_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_c9ed3d294341300276d96637984c2a21.jpg
Такие обстоятельства: Даутия о бесплатном детском лагере в Сухуме
Такие обстоятельства: Даутия о бесплатном детском лагере в Сухуме
При полной финансовой поддержке фонда социального страхования и охраны труда на базе школы "Альфа" будет организован детский лагерь. В нем могут принять участие дети от 7 до 13 лет. За один поток, который будет длиться 10 дней, школа примет 160 детей. По словам Даутия, с 19 июня по 11 августа будет организовано четыре потока, а это 640 детей. О том, как будет организован отдых для детей, слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0d/1046297294_85:0:1224:854_1920x0_80_0_0_7afac12c747dcf91abf07c1606170993.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, подкасты, отдых, дети, аудио
такие обстоятельства, подкасты, отдых, дети, аудио
Такие обстоятельства: Даутия о бесплатном детском лагере в Сухуме
На базе школы "Альфа" в Сухуме будет организован детский лагерь. О том, как попасть туда, каковы условия пребывания и чем будут заниматься дети, в эфире радио Sputnik рассказала директор школы Фатима Даутия.
При полной финансовой поддержке фонда социального страхования и охраны труда на базе школы "Альфа" будет организован детский лагерь. В нем могут принять участие дети от 7 до 13 лет. За один поток, который будет длиться 10 дней, школа примет 160 детей. По словам Даутия, с 19 июня по 11 августа будет организовано четыре потока, а это 640 детей. О том, как будет организован отдых для детей, слушайте в аудиофайле.