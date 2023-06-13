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Вальтер Бутба освобожден от должности министра внутренних дел
Вальтер Бутба освобожден от должности министра внутренних дел
Вальтер Бутба был главой МВД республики с 6 декабря 2021 года. До него эту должность занимал Дмитрий Дбар. 13.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-13T20:19+0300
2023-06-13T20:19+0300
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СУХУМ, 13 июня - Sputnik. Указом президента Абхазии Вальтер Бутба был освобожден от должности министра внутренних дел. Документ опубликован на официальном сайте главы государства. "Освободить генерал-майора милиции Бутба Вальтера Сергеевича от должности министра внутренних дел Республики Абхазия",- говорится в указе. Главой МВД был назначен Роберт Киут, который был освобожден от должности руководителя СГБ. Ему указом президента было присвоено специальное звание генерал-майора милиции.Временным исполняющим обязанности председателя Службы госбезопасности был назначен первый заместитель главы СГБ Темур Ахиба.
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абхазия, новости
Вальтер Бутба освобожден от должности министра внутренних дел
20:19 13.06.2023 (обновлено: 20:23 13.06.2023)
Вальтер Бутба был главой МВД республики с 6 декабря 2021 года. До него эту должность занимал Дмитрий Дбар.
СУХУМ, 13 июня - Sputnik.
Указом президента Абхазии Вальтер Бутба был освобожден от должности министра внутренних дел. Документ опубликован
на официальном сайте главы государства.
"Освободить генерал-майора милиции Бутба Вальтера Сергеевича от должности министра внутренних дел Республики Абхазия",- говорится в указе.
Главой МВД был назначен Роберт Киут, который был освобожден от должности руководителя СГБ. Ему указом президента было присвоено специальное звание генерал-майора милиции.
Временным исполняющим обязанности председателя Службы госбезопасности был назначен первый заместитель главы СГБ Темур Ахиба.