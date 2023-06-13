https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/valter-butba-osvobozhden-ot-dolzhnosti-ministra-vnutrennikh-del-1046322775.html

Вальтер Бутба освобожден от должности министра внутренних дел

Вальтер Бутба освобожден от должности министра внутренних дел

Вальтер Бутба был главой МВД республики с 6 декабря 2021 года. До него эту должность занимал Дмитрий Дбар. 13.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 июня - Sputnik. Указом президента Абхазии Вальтер Бутба был освобожден от должности министра внутренних дел. Документ опубликован на официальном сайте главы государства. "Освободить генерал-майора милиции Бутба Вальтера Сергеевича от должности министра внутренних дел Республики Абхазия",- говорится в указе. Главой МВД был назначен Роберт Киут, который был освобожден от должности руководителя СГБ. Ему указом президента было присвоено специальное звание генерал-майора милиции.Временным исполняющим обязанности председателя Службы госбезопасности был назначен первый заместитель главы СГБ Темур Ахиба.

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