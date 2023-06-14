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Делегация Парламента Абхазии приняла участие в ПМЭФ 2023
Делегация Парламента Абхазии приняла участие в ПМЭФ 2023
XXVI Петербургский экономический форум будет проходить в северной столице России с 14 по 17 июня 2023 года. 14.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-14T13:33+0300
2023-06-14T13:33+0300
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Представители Народного Собрания Абхазии принимают участие в Петербургском международном экономическом форуме.В Кабмине Абхазии корреспонденту Sputnik также сообщили, что в форуме примут участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, глава МИД Инал Ардзинба.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов, политиков и экспертов, для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2022 году в нем приняло участие более 14 тысяч человек из 131 страны мира.
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Делегация Парламента Абхазии приняла участие в ПМЭФ 2023
13:33 14.06.2023 (обновлено: 14:47 14.06.2023)
XXVI Петербургский экономический форум будет проходить в северной столице России с 14 по 17 июня 2023 года.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Представители Народного Собрания Абхазии принимают участие в Петербургском международном экономическом форуме.
В состав делегации вошли спикер Лаша Ашуба, депутаты Беслан Халваш, Алхас Хагба, Алиса Гулария и Наур Нармания.
В Кабмине Абхазии корреспонденту Sputnik также сообщили, что в форуме примут участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, глава МИД Инал Ардзинба.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России.
За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов, политиков и экспертов, для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2022 году в нем приняло участие более 14 тысяч человек из 131 страны мира.