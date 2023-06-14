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Думали о смерти и молились: что пережили пострадавшие от стихии в Гагре
Думали о смерти и молились: что пережили пострадавшие от стихии в Гагре
Жители и туристы села из села Гечрипш Гагрского района едва спаслись от неминуемой гибели во время схода селя. 14.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-14T19:57+0300
2023-06-14T19:57+0300
2023-06-14T19:58+0300
в абхазии
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Непогода обрушилась на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня. В результате ливня или, как предположили на месте происшествия, смерча, были повреждены несколько участков республиканской трассы, разрушены два дома и общежитие одной из гостиниц, где проживал персонал объекта.Примерно в 05:30 жители домов, расположенных ниже автодорожного моста в селе Гечрипш, проснулись от грохота и сотрясающихся стен. Селевые потоки вперемешку с камнями снесли два дома, в которых отдыхали туристы из России.Всего их было десять человек – трое взрослых и семеро детей. Они рассказали Sputnik о том, как спасались от стихии и о чем думали в этот момент.
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Думали о смерти и молились: что пережили пострадавшие от стихии в Гагре
19:57 14.06.2023 (обновлено: 19:58 14.06.2023)
Жители и туристы села из села Гечрипш Гагрского района едва спаслись от неминуемой гибели во время схода селя.
Непогода обрушилась на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня. В результате ливня или, как предположили на месте происшествия, смерча, были повреждены несколько участков республиканской трассы, разрушены два дома и общежитие одной из гостиниц, где проживал персонал объекта.
Примерно в 05:30 жители домов, расположенных ниже автодорожного моста в селе Гечрипш, проснулись от грохота и сотрясающихся стен. Селевые потоки вперемешку с камнями снесли два дома, в которых отдыхали туристы из России.
Всего их было десять человек – трое взрослых и семеро детей. Они рассказали Sputnik о том, как спасались от стихии и о чем думали в этот момент.