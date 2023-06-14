https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/evstafev-rossiya---edinstvennoe-gosudarstvo-priznayuschee-gosudarstvennost-ukrainy--1046329846.html

Евстафьев: Россия – единственная значимая страна, признающая государственность Украины

Евстафьев: Россия – единственная значимая страна, признающая государственность Украины

Вашингтон все больше втягивается в пучину украинского конфликта, поставляя вооружения и финансируя киевский режим, считает посол России в США. Визит главы... 14.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-14T13:12+0300

2023-06-14T13:12+0300

2023-06-14T14:55+0300

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Евстафьев: Россия - единственное государство, признающее государственность Украины Евстафьев: Россия - единственное государство, признающее государственность Украины

Вашингтон все больше втягивается в пучину украинского конфликта, поставляя вооружения и финансируя киевский режим, считает посол России в США. Визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС отложен после встречи с Зеленским, а на границе с Россией выстраиваются очереди из желающих вернуться. Глава американского Минфина признала мировую тенденцию к дедолларизации, на что влияют односторонние санкции Вашингтона. В Конгресс США внесли инициативу импичмента действующему президенту Джо Байдену, а экс-главу государства Дональда Трампа отпустили из зала суда без каких-либо условий. Эти и другие события обсудили в авторской программе политолога Дмитрия Евстафьева "Профессор смотрит в мiръ" в эфире радио Sputnik."Всегда надо исходить из того, что США — это государство внешнеполитического цинизма, возведенного в ранг идеологии. Поэтому удивляться тому, что Соединенные Штаты говорят про демократию, права человека, а на деле проводят жесточайшую политику, не стоит. Россия осталась последней из значимых государств мира, которая допускает существование на пространстве, которое называется Украина, какой-то государственности. Собственно, об этом вчера сказал президент Владимир Путин. Он сказал: "Дайте украинцам как минимум попытаться построить собственное государство". Но на это тишина, мертвая зыбь", – сказал политолог. Дмитрий Евстафьев против разрыва дипломатических отношений с США. "Я сторонник разрыва дипотношений с Польшей, Германий и Великобританией. Эти государства фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине. С Соединенными Штатами все равно нужно поддерживать некие линии контактов. Мы не должны лишать американскую политическую и общественную элиту надежды на нормальные двухсторонние отношения", – отметил Евстафьев. Слушайте подкаст.

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