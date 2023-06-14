https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/liven-povredil-uchastok-trassy-i-razrushil-neskolko-zdaniy-v-gagrskom-rayone-1046324079.html

Ливень повредил участок трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе

Ливень повредил участок трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе

Сильный ливень обрушился на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня. 14.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-14T09:37+0300

2023-06-14T09:37+0300

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СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Сильный ливень повредил участок республиканской трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе, сообщил первый замглавы администрации муниципалитета Адамур Цишба.По словам Цишба, стихия также разрушила один из частных домов и общежитие для персонала при гостинице. Пострадавших нет.Потоки воды все еще не остановились, и последствия непогоды еще предстоит выяснить. Неизвестно состояние насосной станции "Репруа-1". Как отметил Цишба, основные потоки воды шли в ее сторону. Станцию обесточили в 5:00 среды и с тех пор не запускали.В черте города существенных последствий от непогоды не было, добавил он. Местами камнями засыпало дорогу, затоплений не было.От непогоды пострадал и соседний Сочи. Из-за повышения уровня рек были подтоплены дорога и придомовые территории, первые и цокольные этажи домов, поврежден газопровод.

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