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Ливень повредил участок трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе
Ливень повредил участок трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе
Сильный ливень обрушился на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня. 14.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-14T09:37+0300
2023-06-14T09:37+0300
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Сильный ливень повредил участок республиканской трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе, сообщил первый замглавы администрации муниципалитета Адамур Цишба.По словам Цишба, стихия также разрушила один из частных домов и общежитие для персонала при гостинице. Пострадавших нет.Потоки воды все еще не остановились, и последствия непогоды еще предстоит выяснить. Неизвестно состояние насосной станции "Репруа-1". Как отметил Цишба, основные потоки воды шли в ее сторону. Станцию обесточили в 5:00 среды и с тех пор не запускали.В черте города существенных последствий от непогоды не было, добавил он. Местами камнями засыпало дорогу, затоплений не было.От непогоды пострадал и соседний Сочи. Из-за повышения уровня рек были подтоплены дорога и придомовые территории, первые и цокольные этажи домов, поврежден газопровод.
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Ливень повредил участок трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе
09:37 14.06.2023 (обновлено: 10:14 14.06.2023)
Сильный ливень обрушился на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Сильный ливень повредил участок республиканской трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе, сообщил первый замглавы администрации муниципалитета Адамур Цишба.
"Я предполагаю, что это был смерч. Ливень такое сделать не мог. Реки поднялись из нескольких ущелий в районе "Золотого поста", наверное, из семи или восьми. На одном из участков трассы смыло асфальт. Уже почти очистили одну сторону дороги и понемногу восстанавливаем реверсное движение транспорта, так как собралась пробка", – отметил он.
По словам Цишба, стихия также разрушила один из частных домов и общежитие для персонала при гостинице. Пострадавших нет.
Потоки воды все еще не остановились, и последствия непогоды еще предстоит выяснить. Неизвестно состояние насосной станции "Репруа-1". Как отметил Цишба, основные потоки воды шли в ее сторону. Станцию обесточили в 5:00 среды и с тех пор не запускали.
В черте города существенных последствий от непогоды не было, добавил он. Местами камнями засыпало дорогу, затоплений не было.
От непогоды пострадал и соседний Сочи. Из-за повышения уровня рек были подтоплены дорога и придомовые территории, первые и цокольные этажи домов, поврежден газопровод.