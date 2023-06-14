https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/turbaza-mukba-i-khutaba-ob-osnovnykh-problemakh-abkhazskogo-tursezona--1046314876.html
Турбаза: Мукба и Хутаба об основных проблемах абхазского турсезона
Турбаза: Мукба и Хутаба об основных проблемах абхазского турсезона
Об основных проблемах горячего туристического сезона и путях их решения в эфире радио Sputnik обсудили с экспертом в сфере туризма Адамуром Мукба и главным... 14.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-14T11:02+0300
2023-06-14T11:02+0300
2023-06-14T11:02+0300
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Турбаза: Мукба и Хутаба об основных проблемах абхазского турсезона
Турбаза: Мукба и Хутаба об основных проблемах абхазского турсезона
Главными проблемами турсезона эксперты обозначили перебои с водоснабжением и электричеством. Бизнес решает эти вопросы собственными силами, однако, по словам Мукба, это все влияет на себестоимость турпродукта. Кадровый дефицит также доставляет множество проблем турбизнесу. О том, что делается для привлечения людей в сферу обслуживания, слушайте в аудиофайле.
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турбаза, кадры, туризм, аудио
турбаза, кадры, туризм, аудио
Турбаза: Мукба и Хутаба об основных проблемах абхазского турсезона
Об основных проблемах горячего туристического сезона и путях их решения в эфире радио Sputnik обсудили с экспертом в сфере туризма Адамуром Мукба и главным специалистом отдела анализа Минтуризма республики Таращем Хутаба.
Главными проблемами турсезона эксперты обозначили перебои с водоснабжением и электричеством. Бизнес решает эти вопросы собственными силами, однако, по словам Мукба, это все влияет на себестоимость турпродукта. Кадровый дефицит также доставляет множество проблем турбизнесу. О том, что делается для привлечения людей в сферу обслуживания, слушайте в аудиофайле
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